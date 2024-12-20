Лапорта: «С приходом Флика барселонисты вновь обрели надежду»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко оценил профессиональные качества главного тренера команды Ханса-Дитера Флика. Каталонцы организовали рождественский ужин для сотрудников игроков различных секций клуба.
С приходом Флика барселонисты вновь обрели надежду, мы вновь понимаем, что способны бороться за все трофеи.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
и первое время на фоне травм ключевых игроков.
плюс молодежь у него заиграла так как будто они всегда были в основе Барсы.
но как правильно заметил Капрал, пока команда Флика сырая, неготовая на большие победы. здесь со временем оценим, насколько команда, отвечающая за физподготвку, в частности Хулио Тус, помогла игрокам обрести себя.
надеюсь, скоро все наладится, с экономикой и финансами разберутся, и тогда несколько конкурентных лет впереди.
как приделали Реал недавно 0-4)))
и первое время на фоне травм ключевых игроков.
плюс молодежь у него заиграла так как будто они всегда были в основе Барсы.
но как правильно заметил Капрал, пока команда Флика сырая, неготовая на большие победы. здесь со временем оценим, насколько команда, отвечающая за физподготвку, в частности Хулио Тус, помогла игрокам обрести себя.
надеюсь, скоро все наладится, с экономикой и финансами разберутся, и тогда несколько конкурентных лет впереди.
как приделали Реал недавно 0-4)))