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Лапорта: «С приходом Флика барселонисты вновь обрели надежду»

сегодня, 13:44

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко оценил профессиональные качества главного тренера команды Ханса-Дитера Флика. Каталонцы организовали рождественский ужин для сотрудников игроков различных секций клуба.

С приходом Флика барселонисты вновь обрели надежду, мы вновь понимаем, что способны бороться за все трофеи.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:39
Да она не только сырая- она играет безграмотно... То, во что сейчас играет Барселона- называется кураж, потому что нет организованности и игровой дисциплины. Неслучайно, команда проигрывала, получая контратаки соперника. Надо признать, что игроки не просто техничные, но высокотехничные в Барсе, которые, сами, без конкретного плана на игру атакуют, как в недавней игре, а это неправильно, потому что у Флика нет точного плана на игру... Не знаю, возможно, еще по ходу сезона, он как-то нормализует, сбалансирует линиии, но пока- ничего подобного не просматривается...
Capral
Capral
сегодня в 15:20, ред.
П......т, как Троцкий!!!
Что там у них появилась- уверенность и надежда? А ничего, что и при Хави и при Флике команда играет в бессистемный футбол? А то, что команда бежит в атаку всем колхозом не глядя на свои тылы? А то, что простейшей игровой дисциплины у Барсы нет- это тоже надежда? А то что нет грамотного построения в линиях и команды фактически зависит от одного игрока- это тоже надежда? Ох, как же жаль, что я не сохранил статью про Флика, после его увольнения из сборной Германии, как жаль!!! Для Лапорты- это было бы как раз- поперёк яиц...
5v9gz2k37jav
5v9gz2k37jav
сегодня в 15:06
Барселоне только удачи во всех турнирах!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:59
Цыплят по осени считают)
ph7j6bnafuev
ph7j6bnafuev
сегодня в 14:49
Make Barsa great again!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:39
да, немец сделает разницу практически без усиления состава
и первое время на фоне травм ключевых игроков.
плюс молодежь у него заиграла так как будто они всегда были в основе Барсы.
но как правильно заметил Капрал, пока команда Флика сырая, неготовая на большие победы. здесь со временем оценим, насколько команда, отвечающая за физподготвку, в частности Хулио Тус, помогла игрокам обрести себя.
надеюсь, скоро все наладится, с экономикой и финансами разберутся, и тогда несколько конкурентных лет впереди.
как приделали Реал недавно 0-4)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:18
После двух последних домашних матчей с командами из нижней части турнирной таблицы Лас-Пальмасом и Леганесом у критиков и болельщиков Барсы к Флику есть ряд вопросов, посмотрим останутся ли они завтра после игры с Атлетами из Мадрида и будет ли Лапорта и далее столь оптимистичен в своих высказываниях.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:15
Профессиональные качества главного тренера действительно очень высокие... Но как же быть с огромными долгами Барселоны? О них нельзя забывать - рано или поздно придётся платить... И чем хуже сине-гранатовые будут выступать, тем быстрее кредиторы потребуют заплатить по счетам...
3x3akfwkqjyk
3x3akfwkqjyk
сегодня в 14:03
С приходом Леганеса её как-то поубавилось
Гость
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