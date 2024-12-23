На «Олд Траффорд» есть проблемы с грызунами

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сегодня, 20:36

На стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» обнаружена проблема с грызунами.

Инспекторы по вопросам гигиены зафиксировали следы жизнедеятельности мышей в корпоративных помещениях на первом этаже, а также в киоске, где продается еда для болельщиков.

Рейтинг гигиены питания МЮ снижен с 4 баллов до 2 из пяти возможных. Отмечается, что почти у всех коллективов АПЛ этот показатель равен 5.

Сообщается, что «дьяволы» сотрудничает со службами, которые решают проблему с грызунами в течение многих лет. Специалисты посещают стадион 4-5 раз в неделю.

Ранее в зале для пресс-конференций «Олд Траффорд» протёк потолок.