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На «Олд Траффорд» есть проблемы с грызунами

сегодня, 20:36

На стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» обнаружена проблема с грызунами.

Инспекторы по вопросам гигиены зафиксировали следы жизнедеятельности мышей в корпоративных помещениях на первом этаже, а также в киоске, где продается еда для болельщиков.

Рейтинг гигиены питания МЮ снижен с 4 баллов до 2 из пяти возможных. Отмечается, что почти у всех коллективов АПЛ этот показатель равен 5.

Сообщается, что «дьяволы» сотрудничает со службами, которые решают проблему с грызунами в течение многих лет. Специалисты посещают стадион 4-5 раз в неделю.

Ранее в зале для пресс-конференций «Олд Траффорд» протёк потолок.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:30
и после всего этого клуб хочет стричь болельщиков, поднимая цены на билеты? ))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:29
...так из семейства кошачих...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:22
На Багиру похожа- из Маугли...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:17
...Мой всеми уважаемый аппонент! Новость интересна тем, что руководство МЮ- лучше не придумаешь, тренер вообще спросить
не с чего,футболисты никакие,игра соответственно тоже, а вот с
Mus (на латыне -мышь) дела обстоят наилучшим образом...!!!
Может пора обратиться к побратимым "Зенита" за помощью....!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 22:05
Это уже не Стадион скорее музей бывшей славы города и клуба, история + инфраструктура -, база новая нужна и современная, но сырки глазированные лучше очередного 100 миллионника купят, Бизнес мутится, лавэха крутится, а дальше всё по классике
Igo0rek
Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:47
Да там реально стадион сарай устаревший. Вот ни разу не театр мечты. Один из худших стадионов где я был.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:36
Нужно заводить кошек.... или все в капканах...:)))
a-league
a-league
сегодня в 21:24, ред.
В "Цветущем саде" даже клопам с крысами дают процветать.

Как же мы в своей "лапотной" далеки от настоящей еврогейской цивилизации
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:17
Одно к одному. Как будто вредят целенаправленно...
Capral
Capral
сегодня в 21:14
А где нет проблем с грызунами? Везде они есть. Разве это новость достойная внимания...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:11
Может стоит попробовать?)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:08
Вот и понятно кто во всём виноват)))))))))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:01, ред.
Ratклифа вычислили, Глейзерам приготовиться)
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