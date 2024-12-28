Роналду назвал следующего победителя Лиги чемпионов

Нападающий клуба «Аль-Наср» полагает, что «Реал» сможет выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

Что касается «Реала», то они всегда в числе фаворитов, про них нельзя забывать. Я бы поставил на то, что «Реал» вновь выиграет Лигу чемпионов, поскольку все остальные команды боятся, когда играют с «Мадридом» на «Бернабеу». Я бы выбрал «Реал», ибо они всегда возвращаются. Им было непросто в начале сезона, но потом они стали лучше.