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Роналду назвал следующего победителя Лиги чемпионов

вчера, 20:40

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду полагает, что «Реал» сможет выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

Что касается «Реала», то они всегда в числе фаворитов, про них нельзя забывать. Я бы поставил на то, что «Реал» вновь выиграет Лигу чемпионов, поскольку все остальные команды боятся, когда играют с «Мадридом» на «Бернабеу». Я бы выбрал «Реал», ибо они всегда возвращаются. Им было непросто в начале сезона, но потом они стали лучше.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 08:36
Почитал тут нытье про никакой Реал, в прошлом году так тоже говорили, а кто взял ЛЧ?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:41
Ожидалось что Реал и Мс будет главными претендентами на Лч но Мс вообще не какой а значит у Реала нет конкурентов. Очередной трофей добавется в копилку клуба 🏆
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:39
Лиль с Ливерпулем всухую Реал обыграли, а Милан, так вообще опроверг слова Роналду, что все боятся играть с ним в Риме на Сантьяго Бернабеу, обыграв королевский клуб, забив ему три мяча, так что Рон безупречным пока выступление твоей бывшей команды не назовёшь, но и со счетов рекрдсмена по числу трофеев сбрасывать нельзя.
Болейте, за своих, а не против чужих!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:07
Вылизал так вылизал, рассчитывает, что взад позовут?)
drug01
drug01
вчера в 22:32
Он редко делает ошибки. Будем ждать результат
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:15
Набрали хороший ход к новому году, главное вернуться такими же. Обычно Реал почти всегда в плохой форме возвращается из отдыха.
gwjdyck955bn
gwjdyck955bn
вчера в 21:52
Реал никогда нельзя списывать со счетов, здесь он прав
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:49
Ты уже свою победу на ЧМ-22 "напророчил". Над Аргентиной.. Морган свидетель.. Пфф.. 🤭🤣
f28yy6e796z5
f28yy6e796z5
вчера в 21:41
Назвал самый оптимальный из возможных результатов.
shur
shur
вчера в 21:32
...все претенденты,откинув клубные предпочтения, показали на что
способны, но гредёт Новый Год ,а значит будем посмотреть ,главное
целосность основного состава!!!
Capral
Capral
вчера в 21:22, ред.
Рон знает, что говорит, но может и ошибиться
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:07
Рон не пророк. А то что он назвал Реал это вполне понятно
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