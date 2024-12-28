Гвардиола о кризисе «Ман Сити»: «Я не сдамся, хочу исправить ситуацию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о кризисе, с которым столкнулся «Манчестер Сити».
Иногда ты ожидаешь, что все разрешится раньше или проще, но в итоге требуется больше времени, и я не сдамся. Я хочу быть здесь, я хочу исправить ситуацию. Теперь мы отправимся на матч с «Лестером», где будет непросто. Мы постараемся провести хорошую игру, и игроки будут готовы.
«Горожане» выиграли лишь 1 из 13 последних матчей и занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 туров.