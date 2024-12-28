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Гвардиола о кризисе «Ман Сити»: «Я не сдамся, хочу исправить ситуацию»

вчера, 16:53

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о кризисе, с которым столкнулся «Манчестер Сити».

Иногда ты ожидаешь, что все разрешится раньше или проще, но в итоге требуется больше времени, и я не сдамся. Я хочу быть здесь, я хочу исправить ситуацию. Теперь мы отправимся на матч с «Лестером», где будет непросто. Мы постараемся провести хорошую игру, и игроки будут готовы.

«Горожане» выиграли лишь 1 из 13 последних матчей и занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 туров.

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Все комментарии
y34byrgaz56z
y34byrgaz56z
вчера в 19:18
Лучше поменять команду, в этой уже ничего не получится.
a-league
a-league
вчера в 18:37, ред.
Помоги лихим лудикам - сыграй ещё вничью с Лестером и дальше делай, что хочешь
jh65stzv2rhg
jh65stzv2rhg
вчера в 18:26
Время всё исправить ещё есть, хотя бы побороться за вторые,третьи места
Capral
Capral
вчера в 18:17
Ну то-есть, разрешится само собой, всё проще и тп. А где же тренер? Возможно, потому что убаюканный победоносными годами, Гвард потерял бдительность, перестал работать над собой, плыл по течению... Но ведь перед ним же был живой пример Ю.Клопп, который тоже завяз в болоте безыдейного футбола, что в результате привело к уходу известного тренера. Поздновато спохватился, Пеп. Всегда трудно наверстывать упущенное на ходу. И не надо стелить соломку перед игрой с Лестером, не та команда, перед которой нужно страховаться. Хотя, в нынешнем состоянии МС, даже Лестер может больно укусить...
drug01
drug01
вчера в 18:06
Надо ему дать время чтобы возродить былую игру команды
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:40
Вот же неугомонный... Зачем он так цепляется за Манчестер Сити? Порядочный человек давно бы подал в отставку и ушёл с должности главного тренера. Почему МС до сих пор не выкинул Гвардиолу из клуба. Ведь очевидно, что у Пепа нет контакта с игроками... Эксперимент продолжается?
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:29, ред.
...по мне лучше один споткнувшийся Пеп ,чем 100 новоявленых
Тех Хагов и Аморимов....!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:27
У Пепа контракт, он должен его отрабатывать, на усмотрение руководства клуба...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:03
Сильный тренер обязан не сдаваться...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:58
У Пепа есть ещё раз всем все доказать
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