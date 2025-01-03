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RFEF не зарегистрирует Ольмо и Пау Виктора

сегодня, 19:36

Королевская испанская футбольная федерация не зарегистрирует футболистов «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

По данным источника, позиция RFEF остаётся неизменной. Также Ла Лига выступает против регистрации игроков.

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Все комментарии
Casinaghi
Casinaghi
сегодня в 22:04
Не... было вообще Ольмо подписывать. Барса и без него спокойно бы справилась.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:47, ред.
Шах и мат в королевских испанских шахматах)...
"Quod licet Jovi, non licet bovi"))...Hala Madrid...
allemz
allemz
сегодня в 19:56
Давайте альбиноса в Сити на полгода, обкатаем для вас и свои дыры до лета залатаем
Capral
Capral
сегодня в 19:44
пора бы уже смириться с вердиктом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:39
почти нет шансов у клуба, что получится зарегистрировать игроков
лапорта устроил клоунаду с великим клубом.
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