RFEF не зарегистрирует Ольмо и Пау Виктора

Королевская испанская футбольная федерация не зарегистрирует футболистов «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора.
По данным источника, позиция RFEF остаётся неизменной. Также Ла Лига выступает против регистрации игроков.
Королевская испанская футбольная федерация не зарегистрирует футболистов «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора.
По данным источника, позиция RFEF остаётся неизменной. Также Ла Лига выступает против регистрации игроков.
"Quod licet Jovi, non licet bovi"))...Hala Madrid...
"Quod licet Jovi, non licet bovi"))...Hala Madrid...
лапорта устроил клоунаду с великим клубом.
лапорта устроил клоунаду с великим клубом.