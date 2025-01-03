Флик: «В данный момент мы не думаем об уходе Гарсии»

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сегодня, 15:58

Главный тренер «Барселоны» отреагировал на информацию о том, что «Жирона» намерена подписать защитника «сине-гранатовых» .

Есть новости о переходе Эрика Гарсии в «Жирону»? Эрик — важный игрок для нас. В данный момент мы не думаем о его уходе.

Также Флик высказался на тему регистрации нападающих «Барселоны» и .

Я не хочу много говорить о Дани Ольмо и Пау Викторе, это не моя работа. Сегодня я разговаривал с президентом Лапортой, и я уверен в клубе. Они делают свою работу, а я — свою. Ольмо и Пау готовы играть завтра.

Напомним, 4 января «Барселона» сыграет с «Барбастро» в рамках Кубка Испании.