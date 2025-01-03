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Флик: «В данный момент мы не думаем об уходе Гарсии»

сегодня, 15:58

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на информацию о том, что «Жирона» намерена подписать защитника «сине-гранатовых» Эрика Гарсию.

Есть новости о переходе Эрика Гарсии в «Жирону»? Эрик — важный игрок для нас. В данный момент мы не думаем о его уходе.

Также Флик высказался на тему регистрации нападающих «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

Я не хочу много говорить о Дани Ольмо и Пау Викторе, это не моя работа. Сегодня я разговаривал с президентом Лапортой, и я уверен в клубе. Они делают свою работу, а я — свою.

Ольмо и Пау готовы играть завтра.

Напомним, 4 января «Барселона» сыграет с «Барбастро» в рамках Кубка Испании.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:24
Деликатно ушел от неприятных вопросов....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:11, ред.
Надежда умирает последней как говорится
Гость
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