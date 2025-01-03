Флик: «В данный момент мы не думаем об уходе Гарсии»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на информацию о том, что «Жирона» намерена подписать защитника «сине-гранатовых» Эрика Гарсию.
Есть новости о переходе Эрика Гарсии в «Жирону»? Эрик — важный игрок для нас. В данный момент мы не думаем о его уходе.
Также Флик высказался на тему регистрации нападающих «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора.
Я не хочу много говорить о Дани Ольмо и Пау Викторе, это не моя работа. Сегодня я разговаривал с президентом Лапортой, и я уверен в клубе. Они делают свою работу, а я — свою.
Ольмо и Пау готовы играть завтра.
Напомним, 4 января «Барселона» сыграет с «Барбастро» в рамках Кубка Испании.