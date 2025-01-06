Вратарь «Ливерпуля» Питалуга возвращается в «Флуминенсе»

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сегодня, 19:14

Голкипер «Ливерпуля» возвращается в свой бывший клуб «Флуминенсе». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Футболист собирается попрощаться с командой после четырёх лет пребывания в клубе. Теперь он вернётся во «Флуминенсе» — команду, в которой он начал свою карьеру до перехода в «Ливерпуль». Желаем Марсело удачи в будущем.

22-летний Питалуга прибыл в «Ливерпуль» из бразильского «Флуминенсе» в октябре 2020 года. Он семь раз выходил на поле под руководством Юргена Клоппа, а также провёл время в аренде в «Макклсфилд Таун».