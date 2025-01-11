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Илич знает об интересе «Спартака», но не хочет продолжать карьеру в РПЛ

вчера, 14:47

Полузащитник «Торино» Иван Илич знает, что «Спартак» хочет его подписать. Но игрок намерен продолжить карьеру в Серии А. При этом официального предложения в «Торино» не поступало.

Напомним, контракт Илича с «быками» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей в Серии А (гол и три жёлтых карточки) и матч в Кубке Италии (ассист). Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего центрального полузащитника в 18 миллионов евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:28
Это главное!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:09
Ну, как тебе сказать... )))
Нормально.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:05
Согласен!!!
Как отдохнул, надеюсь понравилось?
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
Привет, Витя! )) Не писал, потому что выезжал.
На "курорт". ))
Сейчас уже дома и, как говорится, включаюсь в обсуждение.
Гнаться за Зенитом в приобретении иностранцев, как показала практика - пример Динамо при Федорычеве перед глазами - путь в никуда.
Эти "понты" Газпрома, что, мол, сделаем всеми правдами-неправдами команду родины путина чемпионом, аукается уже почти 20 лет всему российскому футболу.
Зачем тогда спрашивается бабло вбухивать в развитие своей спортивной школы???
Зачем эти чемпионаты 1-й и 2-й лиг???
Только народ отвлечь от мыслей о "мудром правлении"???
Нет у "хозяев жизни" понимания того, что нужно СВОЁ, РОДНОЕ развивать и приумножать.
И не только в футболе НЕТ у них этого понимания. ((
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:36
Это по Хаусхоферу))) Но Вы написали : футболист не захотел переезжать в Россию из-за геополитической обстановки......." Так что это смотря как трактовать его слова!Но если он так считает то пох на него)
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:08
"Согласно Хаусхоферу, например, каждое государство (как и любое животное, если брать такую аналогию) имеет свой ареал влияния, который хочет сохранить и расширить. Делается это, в первую очередь, путем захватнических войн. То есть геополитика проникает в глубинную суть межгосударственных отношений и объясняет основополагающую причину в*йны............"
Ивич считает что Россия ведёт захватническую в*йну.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:31
Привет, Володя!!!
Давненько ты не заходил. Рад тебя видеть снова!!! Володя, это раньше, в советское можно было поискать в 1-й лиге таланты, коих, было множество и из которых, Великий Бесков лепил Звёзд!!! А сейчас, если и есть, то очень мало или не того уровня, что нужны Спартаку... А еще, у меня складывается мнение, что Спартак, возможно и негласно, не хочет отставать от Зенита по всем показателям...))) Правильно это или нет- покажет время.

Но в любом случае- Удачи Спартаку, Величайшему советскому Клубу, который помню и Уважаю!!!!!!!
37e54xws9bze
37e54xws9bze
вчера в 16:13
Мыслит правильно, играть в Серии А намного перспективнее
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:12, ред.
В период неопределённости, в данном случае в РПЛ, много чего можно прочитать...
))
Откровенно говоря, был вчера удивлён, что Спартак 23-летнего, неплохо играющего в Италии, хочет заманить.
Нет чтобы "по сусекам поскрести" дома, в России!
А их всё тянет за бугор "одним глазком посмотреть"...
Сказки о том, что, дескать, у нас в низших лигах практически НЕТ талантливой, желающей долго и продуктивно играть в российских клубах - сказки для дефективных...
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:57
Спасибо!Это не нашел! Но все таки разница есть!Геополитика и политические убеждения!
Vea
Vea ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:40
Причём тут политика? У Спартака нет никаких рессурсов его заманить. В клубе потолок зарплат. Дегрдирующий чемпонат. Отсутствие еврокубков.
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:16
"....По данным «Чемпионата», Спартак интересуется 23-летним хавбеком Торино Иваном Иличем, которого летом пытался купить Зенит. Сообщалось, что клубы не договорились по цене трансфера, а футболист не захотел переезжать в Россию из-за геополитической обстановки......."
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:08
Что-то я про политику ничего не нашел! А вот то что хочет остаться в сериале полно
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:03
ЕК нет а парню всего 23 года и хочется проявить себя!
lotsman
lotsman
вчера в 15:01, ред.
Так зачем писать о том, что кто то кем то интересуется без каких то конкретных действий. Илич ещё в прошлом году заявил, что в Россию он не поедет из-за политических убеждений. А то, что кто то из окружения Станковича, за чашкой чая, поболтал на тему интереса с окружением Ивича, не значит что что то конкретное может сложиться.
Гость
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