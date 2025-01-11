Илич знает об интересе «Спартака», но не хочет продолжать карьеру в РПЛ

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вчера, 14:47

Полузащитник «Торино» знает, что «Спартак» хочет его подписать. Но игрок намерен продолжить карьеру в Серии А. При этом официального предложения в «Торино» не поступало.

Напомним, контракт Илича с «быками» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей в Серии А (гол и три жёлтых карточки) и матч в Кубке Италии (ассист). Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего центрального полузащитника в 18 миллионов евро.