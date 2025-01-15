«Ювентус» намерен заплатить требуемые € 50 млн за Араухо

1736920549

вчера, 08:55

«Ювентус» намерен заплатить каталонской «Барселоне» требуемые € 50 млн за подписание центральнго защитника «сине-гранатовых» .

По информации источника, Араухо остаётся первым выбором для «зебр», которые теперь ожидают ответа каталонцев, чтобы начать вести переговоры.

Отмечается, что вторым вариантом для «бьянконери» был трансфер защитника «Бенфики» .

Однако агент игрока Жорже Мендеш уже сообщил итальянской команде, что подобный переход полностью заблокирован португальской стороной.