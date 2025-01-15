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«Ювентус» намерен заплатить требуемые € 50 млн за Араухо

вчера, 08:55

«Ювентус» намерен заплатить каталонской «Барселоне» требуемые € 50 млн за подписание центральнго защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо.

По информации источника, Араухо остаётся первым выбором для «зебр», которые теперь ожидают ответа каталонцев, чтобы начать вести переговоры.

Отмечается, что вторым вариантом для «бьянконери» был трансфер защитника «Бенфики» Антониу Силвы.

Однако агент игрока Жорже Мендеш уже сообщил итальянской команде, что подобный переход полностью заблокирован португальской стороной.

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Все комментарии
aakmdb3fpbu2
aakmdb3fpbu2
вчера в 10:47
Ювентус оживился,такое усиление им сейчас надо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:07
Барсе нужны деньги.
пора отпускать Де Йонга и Араухо
112910415
112910415
вчера в 09:55
придётся всё же продавать ?
allemz
allemz
вчера в 09:34, ред.
Жорже Мендеш: "Мой клиент человек, а не зебра!"
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:05
Араухо нужен "Барсе". Не продадут. Флик заинтересован в нём.
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