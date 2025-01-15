«Ювентус» намерен заплатить требуемые € 50 млн за Араухо

«Ювентус» намерен заплатить каталонской «Барселоне» требуемые € 50 млн за подписание центральнго защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо.
По информации источника, Араухо остаётся первым выбором для «зебр», которые теперь ожидают ответа каталонцев, чтобы начать вести переговоры.
Отмечается, что вторым вариантом для «бьянконери» был трансфер защитника «Бенфики» Антониу Силвы.
Однако агент игрока Жорже Мендеш уже сообщил итальянской команде, что подобный переход полностью заблокирован португальской стороной.
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