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Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта» перед переходом в «Ман Сити»

вчера, 13:38

Нападающий Омар Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта», футболист переходит в «Манчестер Сити».

После матча с «Боруссией» Дортмунд (2:0) игрок вышел из подтрибунного помещения и поднялся по ступенькам на поле, что вызвало у поклонников «орлов» много эмоций. Сам Мармуш, стоя перед трибунами, прослезился.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:31
Наполи бы поучиться как отпускать своих игроков
Брулин
Брулин
вчера в 15:36
Айнтрахт неплохо продает игроков
Пачо:13млн-40млн
Коло-Муани: свободный агент-95млн
Линдстрем:7млн-30млн
Йович:22млн-60млн
Аллер:12млн-50млн
allemz
allemz ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:24
Ой зря норвега на такой срок переподписали.
Эх, если бы это был КДБ в 20 лет или Давид Сильва!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:21
Интересно, какие у него шансы на попадание в основной состав? Холланд только что подписал новый, очень сильно улучшенный контракт. Выходить на замену и надеяться на травмы одноклубников вот его судьба. Правда сидение на лавочке будет очень хорошо оплачиваться.
STVA 1
STVA 1 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:06
Думаю даже если будет играть лучше норвега , все равно не вытеснит!Там такой контракт подписан )))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:02
Насмотрелся на Хвичку...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
allemz
allemz
вчера в 13:59
Ещё бы не прослезился, на банку едет))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:55
Расстались полюбовно))
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