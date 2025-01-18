Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта» перед переходом в «Ман Сити»

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вчера, 13:38

Нападающий попрощался с болельщиками «Айнтрахта», футболист переходит в «Манчестер Сити».

После матча с «Боруссией» Дортмунд (2:0) игрок вышел из подтрибунного помещения и поднялся по ступенькам на поле, что вызвало у поклонников «орлов» много эмоций. Сам Мармуш, стоя перед трибунами, прослезился.