Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта» перед переходом в «Ман Сити»

Нападающий Омар Мармуш попрощался с болельщиками «Айнтрахта», футболист переходит в «Манчестер Сити».
После матча с «Боруссией» Дортмунд (2:0) игрок вышел из подтрибунного помещения и поднялся по ступенькам на поле, что вызвало у поклонников «орлов» много эмоций. Сам Мармуш, стоя перед трибунами, прослезился.
Пачо:13млн-40млн
Коло-Муани: свободный агент-95млн
Линдстрем:7млн-30млн
Йович:22млн-60млн
Аллер:12млн-50млн
Пачо:13млн-40млн
Коло-Муани: свободный агент-95млн
Линдстрем:7млн-30млн
Йович:22млн-60млн
Аллер:12млн-50млн