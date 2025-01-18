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Станкович покинул сбор «Спартака» по семейным обстоятельствам

вчера, 17:11

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что главный тренер московского клуба Деян Станкович покинул сбор команды.

Деян Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:56
У всех есть семьи и обстоятельства.
Хиромант
Хиромант ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:46
- Согласен на все 100%! Все мы люди, и у каждого могут возникнуть семейные проблемы. Но...
- Именно под таким предлогом Ташуев "свалил" из Факела! Мне, мол, надо решить все семейные проблемы... Ему предлагали 2-х - 3-х недельный отпуск. А он - да что вы! Там всё так серьёзно! Все ему соболезновали, и т.д, и т.п. Желали удачи, чуть ли не плакали... А он через 2 дня уже предложил свою кандидатуру, как тренера, другим клубам РПЛ! И куда сразу делись все проблемы? Вот так-то...
- Бойся данайцев, дары приносящих...
112910415
112910415
вчера в 19:12
пусть всё будет хорошо !
Брулин
Брулин
вчера в 17:41
Писали, что его новая пассия беременна - скорее всего роды!
d5y2ahqmfj62
d5y2ahqmfj62
вчера в 17:21
Будем надеяться,что все разоешится благополучно
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:13
Это жизнь - всякое бывает - пожелания как можно меньше проблем!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:13
На день рождения к Гвардиоле поехал
Гость
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