Станкович покинул сбор «Спартака» по семейным обстоятельствам

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что главный тренер московского клуба Деян Станкович покинул сбор команды.
Деян Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды. Оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее.
- Именно под таким предлогом Ташуев "свалил" из Факела! Мне, мол, надо решить все семейные проблемы... Ему предлагали 2-х - 3-х недельный отпуск. А он - да что вы! Там всё так серьёзно! Все ему соболезновали, и т.д, и т.п. Желали удачи, чуть ли не плакали... А он через 2 дня уже предложил свою кандидатуру, как тренера, другим клубам РПЛ! И куда сразу делись все проблемы? Вот так-то...
- Бойся данайцев, дары приносящих...
- Именно под таким предлогом Ташуев "свалил" из Факела! Мне, мол, надо решить все семейные проблемы... Ему предлагали 2-х - 3-х недельный отпуск. А он - да что вы! Там всё так серьёзно! Все ему соболезновали, и т.д, и т.п. Желали удачи, чуть ли не плакали... А он через 2 дня уже предложил свою кандидатуру, как тренера, другим клубам РПЛ! И куда сразу делись все проблемы? Вот так-то...
- Бойся данайцев, дары приносящих...