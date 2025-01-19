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В 2025 году сборная России проведёт 2 гостевых матча — в Африке и Азии

вчера, 22:55

Стали известны календарные планы национальной сборной и молодежной сборной России на 2025 год. По информации источника, у сборной России запланированы два выездных матча.

В марте у национальной команды запланирована товарищеская игра в Азии, а в ноябре — в Африке.

Все остальные матчи согласно документу запланированы в России. Календарный план призван формализовать количество сборов и возможных товарищеских матчей.

У молодежной сборной России также запланированы две выездные игры — в июне в Европе, а в октябре в Америке.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:54
А молодежка в Европе - это снова с Белоруссией в Минске?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:59
С Эритреей бы сыграть и с Восточным Тимором))
Гость
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