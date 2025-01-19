В 2025 году сборная России проведёт 2 гостевых матча — в Африке и Азии

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вчера, 22:55

Стали известны календарные планы национальной сборной и молодежной сборной России на 2025 год. По информации источника, у сборной России запланированы два выездных матча.

В марте у национальной команды запланирована товарищеская игра в Азии, а в ноябре — в Африке.

Все остальные матчи согласно документу запланированы в России. Календарный план призван формализовать количество сборов и возможных товарищеских матчей.

У молодежной сборной России также запланированы две выездные игры — в июне в Европе, а в октябре в Америке.