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«Айнтрахт» близок к приобретению нападающего «Марселя»

вчера, 16:02

«Айнтрахт» близок к осуществлению трансфера нападающего «Марселя» Сепе Эли Вахи. Немецкий клуб предлагает за игрока более 25 миллионов евро. На данный момент обсуждаются детали сделки. Вахи дал согласие на переход в «Айнтрахт».

Напомним, 22-летний форвард перешёл в «Марсель» из «Ланса» в августе 2024 года. В текущем сезоне Вахи провёл 13 матчей в Лиге 1, в которых забил 3 мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает француза ивуарийского происхождения в 25 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» подписал нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:43
Будущий форвард, за счет которого Айнтрахт озолотится), это они умеют!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:05
Купят за 25 а через год или два за 100 продадут!Они умеют продавать напов!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:04
Клуб может себе это позволить!Недаром не давно Мармуша продали!
Гость
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