«Айнтрахт» близок к приобретению нападающего «Марселя»

1737637323

вчера, 16:02

«Айнтрахт» близок к осуществлению трансфера нападающего «Марселя» . Немецкий клуб предлагает за игрока более 25 миллионов евро. На данный момент обсуждаются детали сделки. Вахи дал согласие на переход в «Айнтрахт».

Напомним, 22-летний форвард перешёл в «Марсель» из «Ланса» в августе 2024 года. В текущем сезоне Вахи провёл 13 матчей в Лиге 1, в которых забил 3 мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает француза ивуарийского происхождения в 25 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» подписал нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.