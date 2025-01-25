Киммих склоняется к продлению контракта с «Баварией»

По данным инсайдера Керри Хау, немецкий полузащитник Йозуа Киммих склоняется к подписанию нового договора с «Баварией».
Мюнхенский клуб также сохраняет оптимизм в отношении продления контракта с хавбеком.
Однако отмечается, что футболист не желает идти на сокращение зарплаты — переговоры идут по поводу «топового контракта».
Конечно вы можете воспользоваться советом и представлять себя в финале, но потом может быть разочарования.
«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах».
В конкурсе ни один пользователь не может чувствовать себя уверенно, даже если отрыв от преследователей большой.
В последний день, час могут круто обойти.
30-40 тысяч очков это не тот набор очков, что бы радоваться победе заранее, это как раз удобный набор очков для обгона соперником, который играет на удачу.
Конечно вы можете воспользоваться советом и представлять себя в финале, но потом может быть разочарования.
«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах».
В конкурсе ни один пользователь не может чувствовать себя уверенно, даже если отрыв от преследователей большой.
В последний день, час могут круто обойти.
30-40 тысяч очков это не тот набор очков, что бы радоваться победе заранее, это как раз удобный набор очков для обгона соперником, который играет на удачу.