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Киммих склоняется к продлению контракта с «Баварией»

сегодня, 00:46

По данным инсайдера Керри Хау, немецкий полузащитник Йозуа Киммих склоняется к подписанию нового договора с «Баварией».

Мюнхенский клуб также сохраняет оптимизм в отношении продления контракта с хавбеком.

Однако отмечается, что футболист не желает идти на сокращение зарплаты — переговоры идут по поводу «топового контракта».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:53
Ключевой игрок, мастер с большим опытом, ещё пригодится "Баварии".
Вещий
Вещий
сегодня в 08:42
Поиграет еще немного и можно уже на заработки податься к Саудитам...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:18
Поздно что менять в жизни. Разве что продаться за саудитские деньги
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:56
Не исключаю, что вся эта шумиха, насчёт возможного перехода Киммиха, была организована, только для улучшения коттракта.
протон
протон
сегодня в 07:00
Бавария переподпишет весь свой костяк, банда-то хорошая собралась!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:27
А чем плоха Бавария ..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 05:00
Правильно, не надо сильно обращать на подобные прогнозы, тем более когда в большинстве случаев они основаны на личных предпочтениях и от реалиях очень далеки.
Конечно вы можете воспользоваться советом и представлять себя в финале, но потом может быть разочарования.
«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах».
В конкурсе ни один пользователь не может чувствовать себя уверенно, даже если отрыв от преследователей большой.
В последний день, час могут круто обойти.
30-40 тысяч очков это не тот набор очков, что бы радоваться победе заранее, это как раз удобный набор очков для обгона соперником, который играет на удачу.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 04:43
Предположу что стороны в итоге придут к компромиссу.
Гость
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