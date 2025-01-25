Киммих склоняется к продлению контракта с «Баварией»

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сегодня, 00:46

По данным инсайдера Керри Хау, немецкий полузащитник склоняется к подписанию нового договора с «Баварией».

Мюнхенский клуб также сохраняет оптимизм в отношении продления контракта с хавбеком.

Однако отмечается, что футболист не желает идти на сокращение зарплаты — переговоры идут по поводу «топового контракта».