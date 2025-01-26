«Барселона» больше не будет раскрывать суммы отступных в контрактах игроков

Руководство «Барселоны» решило изменить подход к информированию о трансферах и продлении контрактов.
Согласно источнику, клуб больше не будет раскрывать суммы отступных в контрактах игроков. Этот метод уже применен при продлении соглашений с Рональдом Араухо и Жераром Мартином.
В клубе считают, что нет необходимости делиться этой информацией с рынком и заинтересованные стороны могут обратиться напрямую. Однако информация может быть раскрыта через представителей игрока, которым интересуются другие команды.
"Цены спрашивайте у продавца."
С ув. Администрация.
"Цены спрашивайте у продавца."
С ув. Администрация.