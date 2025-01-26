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«Барселона» больше не будет раскрывать суммы отступных в контрактах игроков

сегодня, 12:30

Руководство «Барселоны» решило изменить подход к информированию о трансферах и продлении контрактов.

Согласно источнику, клуб больше не будет раскрывать суммы отступных в контрактах игроков. Этот метод уже применен при продлении соглашений с Рональдом Араухо и Жераром Мартином.

В клубе считают, что нет необходимости делиться этой информацией с рынком и заинтересованные стороны могут обратиться напрямую. Однако информация может быть раскрыта через представителей игрока, которым интересуются другие команды.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:32
Это как в магазине убрать ценники на все товары, и написать табличку:

"Цены спрашивайте у продавца."

С ув. Администрация.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:45
Коммерческая тайна рычаг удержания игроков в команде)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:05
По принципу - "Деньги любят тишину"...)
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 12:45, ред.
Метод применен?! Только почему-то все в курсе, что клаусула за Араухо ближайшим летом составит 65 лямов, а далее 80.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:40, ред.
А смысл? Клубы заинтересованные в игроке все равно будут запрашивать эту сумму, а там и в сеть все это просочится.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:39
Ну, орать о том, что прописали лярд, шоб игрок не дай Бог не съе6алс0, действительно не стоит. Ну а как вы хотите эту инфу утаивать - не получится хотя бы потому, что сам игрок будет знать за что и почем его могут отпустить, ежели захочет свинтить
Гость
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