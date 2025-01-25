Стало известно, сколько Доннарумма хочет получать по новому контракту с ПСЖ

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма пытается договориться с ПСЖ о продлении контракта.
Футболист зарабатывает 11 миллионов евро в год, он хочет увеличить эту сумму до 12 млн по новому соглашению. Парижане предлагают ему 8 млн.
Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
P.S. Доннарумма себе точно клуб найдёт: хреново с воротчиками у МС; у Барселоны Штеген песнь Акеллы давно исполнил; в Ливерпуле Алиссон чудит от мала до велика...
P.S. Доннарумма себе точно клуб найдёт: хреново с воротчиками у МС; у Барселоны Штеген песнь Акеллы давно исполнил; в Ливерпуле Алиссон чудит от мала до велика...
Не верь, не бойся, не проси и держи порох сухим!
Не верь, не бойся, не проси и держи порох сухим!