Стало известно, сколько Доннарумма хочет получать по новому контракту с ПСЖ

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сегодня, 13:33

Голкипер пытается договориться с ПСЖ о продлении контракта.

Футболист зарабатывает 11 миллионов евро в год, он хочет увеличить эту сумму до 12 млн по новому соглашению. Парижане предлагают ему 8 млн.

Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.