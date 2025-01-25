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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2024/2025

Стало известно, сколько Доннарумма хочет получать по новому контракту с ПСЖ

сегодня, 13:33

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма пытается договориться с ПСЖ о продлении контракта.

Футболист зарабатывает 11 миллионов евро в год, он хочет увеличить эту сумму до 12 млн по новому соглашению. Парижане предлагают ему 8 млн.

Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:49
Губа не дура... Как бы за ворота не выставили...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:30
Приветствую Вас Виктор! Рад Вас увидеть здесь снова! Как Бог даст!
adekvat
adekvat
сегодня в 14:25
Важный гусь, не стоит он столько.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:02, ред.
Хелаифи тупит. Клуб держится не на достижениях, а исключительно на именах: Маркиньос, Доннарумма, Дембеле. Не будь их, на кой хрен на стадион топать ?!

P.S. Доннарумма себе точно клуб найдёт: хреново с воротчиками у МС; у Барселоны Штеген песнь Акеллы давно исполнил; в Ливерпуле Алиссон чудит от мала до велика...
протон
протон
сегодня в 13:59
Доллар трясёт бабки точно так же как делал в Милане
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:42
Думаю, что имеет право требовать повышения, очень нравится мне он в последних матчах. Мужиком становится прям на глазах, не то что когда только приехал - сопливый привозящий пингвин
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:40
Что это вдруг парижане стали экономить деньги?))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:40
Приветствую Володя!
Не верь, не бойся, не проси и держи порох сухим!
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