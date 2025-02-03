«Рома» и «Наполи» сыграли вничью

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сегодня, 00:50

«Рома» и «Наполи» не выявили победителя в матче 23-го тура Серии А (1:1).

Леонардо Спинаццола вывел гостей вперед на 29-й минуте, Анхелиньо на 90+2-й сравнял счет.

После этой игры «Рома» идет на 9-м месте (31 пункт), «Наполи» лидирует (54 балла).