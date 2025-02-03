Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Рома» и «Наполи» сыграли вничью

сегодня, 00:50
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Рома» и «Наполи» не выявили победителя в матче 23-го тура Серии А (1:1).

Леонардо Спинаццола вывел гостей вперед на 29-й минуте, Анхелиньо на 90+2-й сравнял счет.

После этой игры «Рома» идет на 9-м месте (31 пункт), «Наполи» лидирует (54 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Марсель» вырвал победу в матче с «Лионом»
Сегодня, 00:42
ПАОК с Оздоевым в составе проиграл клубу АЕК
Вчера, 22:46
«Осасуна» выиграла у клуба «Реал Сосьедад», Захарян принял участие в матче
Вчера, 22:36
«Интер» избежал поражения в матче с «Миланом»
Вчера, 22:05
«Байер» переиграл «Хоффенхайм» в поединке Бундеслиги
Вчера, 21:34
«Арсенал» забил пять голов в ворота «Манчестер Сити»
Вчера, 21:23
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 04:17
Наполи нужны были очки в борьбе за чемпионат, но и Рома дома не могла проиграть, как результат - боевая ничья.
ABir
ABir
сегодня в 04:17
Наполи нужны были очки в борьбе за чемпионат, но и Рома дома не могла проиграть, как результат - боевая ничья.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:48
Наполи уже в добавленное время упустили шанс укрепить своё лидерство - потеряли в концовке должную концентрацию .
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 01:13
Шевелится начали только после 75 минуты.!
Capral
Capral
сегодня в 01:06
И снова убогий слон не забил...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 