Здесь нет футболистов «Реала», но есть четверо итальянцев. 10 самых дорогих левых защитников в 2025 году

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сегодня, 13:00

Изучаем наследников Роберто Карлоса в мировом футболе.

Левый защитник – одна из самых важных позиций в современном футболе, способная превратить хорошую команду в великую. В прошлом символом левого защитника был Роберто Карлос, но кто же сейчас считается лучшими?

Лучшего выбрать, конечно, сложно, ведь у каждого игрока есть свои положительные и отрицательные качества, поэтому давайте рассмотрим топ-10 футболистов по стоимости на портале transfermarkt.

10. Алекс Гримальдо – €40 млн

К сожалению, Гримальдо мало играл за Испанию на Евро-2024 после великолепного сезона в леверкузенском «Байере», но провел 1 матч полностью с Албанией, а в игре с Грузией вышел на замену и получил свою золотую медаль. Затем в Лиге наций уже получал больше игрового времени, но вот в «Байере» это ключевой игрок – в золотом сезоне он забил 10 голов и отдал 15 голевых передач, что очень сильно помогло клубу впервые в истории стать чемпионом Германии.

Гримально хорошо исполняет стандарты, у него есть навыки атакующего полузащитника, это очень креативный футболист, которого ценит Хаби Алонсо.

9. Андреа Камбьязо – €40 млн

Универсальный крайний защитник Камбьязо использовался Массимилиано Аллегри на различных позициях во время его дебютного сезона в «Ювентусе. Мотта тоже ценит итальянца и доверяет ему место в основном составе, Камбьязо становится дороже и опытнее.

Недавно игрок привлек внимание английского топ-клуба. Возможно, скоро он уедет из Турина.

8. Риккардо Калафьори – €45 млн

Блистал в „Болонье“ в прошлом сезоне, прежде чем выступить на Евро. Итальянцы вылетели на стадии 1/8 финала, но это не изменило планы „Арсенала“ — Калафьори уехал жить в Лондон.

Заявил о себе потрясающим голом в ворота „Манчестер Сити“, потом получил травму, но в целом оставляет положительные впечатления в этом сезоне.

7. Дестини Удоджи – €45 млн

Еще один итальянец в Лондоне. 22-летний игрок засиял в АПЛ в прошлом сезоне, когда наводил ужас на соперников, врываясь со своей половины поля к чужим воротам, но с тех пор он страдал от травм и пока что не может вернуть ту форму. Несмотря не это, у Удоджи большой потенциал и куча времени, чтобы стать лучшей версией себя.

6. Тео Эрнандес – €50 млн

Такого Эрнандеса бы сейчас „Реал“ не отпустил, наверное. Но Тео быстро нашел новый дом в „Милане“ после ухода из мадридского клуба и проводит уже свой шестой сезон в Италии.

Игрок сборной Франции очень стабилен в составе „россонери“, его редко обыгрывают один в один, а сам же Тео часто забивает и отдает голевые передачи. Постоянно бьет по воротам с игры и стандартов. По манере игры он похож на идеального левого защитника из времени, когда играл Роберто Карлос.

5. Альфонсо Дэвис – €50 млн

Канадец стал символом скорости в футболе, очень быстрый парень. Это качество его главное преимущество над соперниками. Хотя Дэвис также обладает хорошей техникой и может обыграть соперника один в один. Альфонсо очень сильно хотел подписать „Реал“, но „Бавария“ делает все возможное, чтобы сохранить защитника. Если верить последним слухам, то Дэвис все же останется в Мюнхене и продлит свой контракт.

4. Алехандро Бальде – €50 млн

Похоже, что „Барселона“ сумела найти человека, который сможет заменить Жорди Альбу на долгие годы в Каталонии – и это обошлось каталонцам бесплатно, поскольку Бальде взяли из академии.

Алехандро был великолепен в сезоне 2022/23, когда команда под руководством Хави завоевала чемпионский титул, теперь молодой игрок, который уже выступает за сборную Испании, набирается опыта под руководством Ханси Флика и по праву занимает высокое место в нашем списке.

3. Нуну Мендеш – €55 млн

Несмотря на свою молодость, Мендеш уже является чемпионом Португалии и Франции (трижды). Нуну имеет все задатки суперзвезды.

Звезда ПСЖ и Португалии имеет впечатляющую стартовую скорость, а также умеет делать точные навесы в чужую штрафную площадь. Он может стать одним из лучших ассистов в парижской команде.

2. Федерико Димарко – €60 млн

Димарко – один из лучших футболистов по качеству забросов мяча с фланга в чужую штрафную. Идеальный партнер для форварда, Федерико уже стал основным в сборной Италии, его позиции в „Интере“ несокрушимы. Немного не хватает скорости, но он компенсирует это техникой и футбольным интеллектом. Димарко настолько уверен в себе, что уже легко отказывает английскому гранду.

1. Йошко Гвардиол – €75 млн

Гвардиол – один из многих игроков, которых преобразил Пеп Гвардиола. Хорват приехал к испанцу в „Манчестер Сити“ в качестве центрального защитника, но был превращен в мощного левого защитника.

Гвардиолу потребовалось немного времени, чтобы адаптироваться к АПЛ , теперь Йошко учится и набирается новых знаний – редко встретишь футболиста, который одинаково хорош не только в центре защиты, но и на фланге.

Разумеется, этот список не отражает истинной ценности футболистов, ведь построен на рейтинге одного лишь портала transfermarkt, но кого вы считаете лучшим левым защитником на данный момент? Пишите свои мнения в комментарии.