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Сайт Goal составил список худших дорогостоящих трансферов в истории футбола

сегодня, 10:16

Сайт Goal составил рейтинг из 19 худших дорогостоящих трансферов в истории футбола.

19. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» за 80 млн евро)

18. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» – 69,5 млн евро)

17. Неймар (из «Барселоны» в ПСЖ – 222 млн евро)

16. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» – 80 млн евро)

15. Харри Магуайр (из «Лестера» в МЮ – 80 млн фунтов)

14. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в МЮ – 75 млн фунтов)

13. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» – 60 млн фунтов)

12. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» – 120 млн евро)

11. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити» – 100 млн фунтов)

10. Рандаль Коло Муани (из «Айнтрахта» в ПСЖ – 80 млн евро)

9. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» – 79 млн фунтов)

8. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» – 126 млн евро)

7. Поль Погба (из «Ювентуса» в МЮ – 105 млн евро)

6. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» – 97,5 млн фунтов)

5. Антони (из «Аякса» в МЮ – 100 млн евро)

4. Неймар (из ПСЖ в «Аль-Хиляль» – 90 млн евро)

3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» – 120 млн евро)

2. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» – 100 млн евро)

1. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» – 105 млн евро).

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 15:42
агентам Неймара нужно памятник ставить, столько денег выручили за пустое место и не один раз
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 14:46
Азар не был молодым в реале, его купили в 27 помойму
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 13:54
Мудрика забыли. За парня дали столько же денег, сколько за Азара…
ssspartak
ssspartak ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:50
У Неймара должно быть 1 и 2 место в этом рейтинге.
Incredulous
Incredulous ответ LevaSamara (раскрыть)
сегодня в 12:47, ред.
Ну, не скажите. Да, Бэйл в своё время превратился в дорогой балласт и обузу для Реала, но до этого он играл отлично, провёл много хороших, результативных матчей за Реал. А чего только стоит гол Бэйла в ворота Атлетико в финале ЛЧ 2014, и красивейший, решающий дубль в ворота Ливерпуля в финале ЛЧ 2018, который решил исход поединка и принёс очередного "ушастика" Реалу. Так что трансфер Бэйла при всём желании назвать провальным язык не повернётся.
particular
particular
сегодня в 12:30
Какие имена... Но какие цифры...
LevaSamara
LevaSamara
сегодня в 12:28
Одного очень известного любителя гольфа хочется добавить в этот список, тем более, что некоторые удостоились награды дважды.
Грилиш местами что-то показывал, не зря же держат до сих пор.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 12:27
Главный неудачник это Барса
Igo0rek
Igo0rek ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 12:15
Так у нас никого дороже 30 млн евро не покупали. Да и Головин оправдал вложенные в него деньги))
Igo0rek
Igo0rek ответ Digger88 (раскрыть)
сегодня в 12:14
Мудрик это всего лишь схема отправки денег Украине.
Igo0rek
Igo0rek ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:12
Проблема Азара как мне видится, в психологии. К слову это проблема многих молодых футболистов, которые попадают в топ клуб. Перейдя в топ клуб, они мысленно закрывают гештальт достигнув потолка в карьере. Азар перейдя в Реал осуществил свою мечту, и подумал, что на этом все. Для него не было новых вызовов, поэтому он решил что все сделано и можно расслабиться, вместо того, чтобы работать еще усерднее.
матос
матос
сегодня в 11:54
Помню как носатого имигранта впарили в Барсу , а взамен заполучили ЭтоО и деньги. Интер и Самуэль взяли требл а боснийский швед провалился в Барсе.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:33, ред.
1 место - Азар. Самый провальный трансфер за всю историю Реала, а может и не только Реала. Бельгиец не играл от слова совсем. Можно списать его бесполезность на травмы, но он и когда и выходил на поле, был медлительным, неповоротливым, и абсолютно бесполезным.
2 место - Коутиньо. Этот, в принципе, чем-то схож с Азаром, только не такой травматичный, и иногда даже что-то у него получалось, но это не точно. А так бразильцу помешало его раздутое эго, и когда он из тёплой ливерпульской ванны попал в более суровые реалии Барсы, просто рассыпался на молекулы, так в последствии, и не сумев собраться обратно.
3 место - Кепа Аррисабалага. Абсолютный середняк среди вратарей, который непонятно как оказался в топ-клубах. Иногда выстреливал, но намного чаще проваливался с треском. А последняя попытка перезапуска карьеры испанца с арендным переходом в Реал, лишь лишний раз подтвердила его очень низкий уровень как вратаря, который даже у резервного вратаря сливочных, в лице молодого украинского кипера Лунина, не смог выиграть конкуренцию.

Прошу не судить строго, это чисто моё субъективное видение, и не больше.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:33
За Азара по итогу вышло на порядок больше чем 100 млн, с учетом бонусов (победа в ЛЧ, чемпионате) в районе 140 млн.евро.
Digger88
Digger88
сегодня в 11:16
Я бы добавил трансферы Мудрика, Джейдона Санчо, Луки Йовича. А вот трансферы Дембеле, Коутиньо и Хамеса не считаю такими уж провальными.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:14
А если учесть их зарплату, то суммы и вовсе космические получатся. Азар, Неймар, Коутиньо - слишком дорого обошлись клубам. Один только Магуайр за эти деньги развлекал партнёров и руководство, забивая мячи в свои ворота.
В целом, тенденция такова, что дорогие трансферы всегда рискованные, да и по финансовым силам они лишь клубам АПЛ и Ла Лиги.
sihafazatron
sihafazatron ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 10:48
Россиян никто и не покупает за большие бабки)
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:45
Он же лучший во всём от покера до трансферов
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:44
Думаю трансфер Неймара должен точно войти в тройку худших
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 10:42
А россиян, слава богу, нет ...
Futurista
Futurista
сегодня в 10:33
Ну это в принципе норм...просто ставки не сыграли)...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:31
Лукакыч тоже)...
протон
протон
сегодня в 10:26
Я думаю, карнавальный травматолог клиники обязан возглавить список 2-ы))))))))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:20
Неймар аж 2 раза здесь)))
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