Сайт Goal составил список худших дорогостоящих трансферов в истории футбола

Сайт Goal составил рейтинг из 19 худших дорогостоящих трансферов в истории футбола.
19. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» за 80 млн евро)
18. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» – 69,5 млн евро)
17. Неймар (из «Барселоны» в ПСЖ – 222 млн евро)
16. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» – 80 млн евро)
15. Харри Магуайр (из «Лестера» в МЮ – 80 млн фунтов)
14. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в МЮ – 75 млн фунтов)
13. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» – 60 млн фунтов)
12. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» – 120 млн евро)
11. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити» – 100 млн фунтов)
10. Рандаль Коло Муани (из «Айнтрахта» в ПСЖ – 80 млн евро)
9. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» – 79 млн фунтов)
8. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» – 126 млн евро)
7. Поль Погба (из «Ювентуса» в МЮ – 105 млн евро)
6. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» – 97,5 млн фунтов)
5. Антони (из «Аякса» в МЮ – 100 млн евро)
4. Неймар (из ПСЖ в «Аль-Хиляль» – 90 млн евро)
3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» – 120 млн евро)
2. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» – 100 млн евро)
1. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» – 105 млн евро).
В целом, тенденция такова, что дорогие трансферы всегда рискованные, да и по финансовым силам они лишь клубам АПЛ и Ла Лиги.
В целом, тенденция такова, что дорогие трансферы всегда рискованные, да и по финансовым силам они лишь клубам АПЛ и Ла Лиги.
2 место - Коутиньо. Этот, в принципе, чем-то схож с Азаром, только не такой травматичный, и иногда даже что-то у него получалось, но это не точно. А так бразильцу помешало его раздутое эго, и когда он из тёплой ливерпульской ванны попал в более суровые реалии Барсы, просто рассыпался на молекулы, так в последствии, и не сумев собраться обратно.
3 место - Кепа Аррисабалага. Абсолютный середняк среди вратарей, который непонятно как оказался в топ-клубах. Иногда выстреливал, но намного чаще проваливался с треском. А последняя попытка перезапуска карьеры испанца с арендным переходом в Реал, лишь лишний раз подтвердила его очень низкий уровень как вратаря, который даже у резервного вратаря сливочных, в лице молодого украинского кипера Лунина, не смог выиграть конкуренцию.
Прошу не судить строго, это чисто моё субъективное видение, и не больше.
2 место - Коутиньо. Этот, в принципе, чем-то схож с Азаром, только не такой травматичный, и иногда даже что-то у него получалось, но это не точно. А так бразильцу помешало его раздутое эго, и когда он из тёплой ливерпульской ванны попал в более суровые реалии Барсы, просто рассыпался на молекулы, так в последствии, и не сумев собраться обратно.
3 место - Кепа Аррисабалага. Абсолютный середняк среди вратарей, который непонятно как оказался в топ-клубах. Иногда выстреливал, но намного чаще проваливался с треском. А последняя попытка перезапуска карьеры испанца с арендным переходом в Реал, лишь лишний раз подтвердила его очень низкий уровень как вратаря, который даже у резервного вратаря сливочных, в лице молодого украинского кипера Лунина, не смог выиграть конкуренцию.
Прошу не судить строго, это чисто моё субъективное видение, и не больше.