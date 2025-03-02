Инфантино о ЧМ-34 в Саудовской Аравии: «Положительный шаг для футбола»

Президент ФИФА высказался в защиту решения провести чемпионат мира-2034 в Саудовской Аравии.

Было решение конгресса ФИФА , объединившее весь мир. Считаю, что это очень положительный шаг для футбола, принесший игру всему миру.

Футбол – это игра для всех. Все любят футбол. Это главный вид спорта в мире. Мы должны привлекать к участию всех.