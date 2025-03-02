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Инфантино о ЧМ-34 в Саудовской Аравии: «Положительный шаг для футбола»

сегодня, 08:45

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался в защиту решения провести чемпионат мира-2034 в Саудовской Аравии.

Было решение конгресса ФИФА, объединившее весь мир. Считаю, что это очень положительный шаг для футбола, принесший игру всему миру.

Футбол – это игра для всех. Все любят футбол. Это главный вид спорта в мире. Мы должны привлекать к участию всех.

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Все комментарии
R B
R B ответ 6uxyvumu5nnw (раскрыть)
сегодня в 14:57
Деньги правят не только футболом, вообще всем. Мы в материальном мире живем.
протон
протон
сегодня в 13:05
Эти стимул для СА. если кто то считает что СА лига это мыльный пузырь то такая мотивация ЧМ -34 это опровергает .
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 12:19
Для больших турниров главное инфраструктура, а с ней у арабов никаких проблем. Давайте не забывать, что ЧМ провели в Африке, в России, противников сколько было.
3x29kta2694d
3x29kta2694d
сегодня в 11:40
Там все деньги, там и играть.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:40
За деньги он скажет что угодно
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:09
все любят футбол
все любят деньги...инфантино не исключение)

почти наверняка через пару лет всплывут подозрения в подкупе-махинациях
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 11:05
Сидели с арабами в своем доме, и устроили конгресс с ними .... Мне показалось что это прозвучало именно так
fx33unw5fhn6
fx33unw5fhn6
сегодня в 10:58
Продолжается популяризация футбола по миру футбольными чиновниками, или кто больше заплатит
6uxyvumu5nnw
6uxyvumu5nnw
сегодня в 10:54
Деньги правят футболом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:52
Наглости у Инфантильного - на троих... Южную Америку как бедного родственника на мундиали кидают..., а верблюжатников с нефтекачалками пихают во все щели.
Катар..., СА..., на очереди ОАЭ, по всей видимости.
Vilar
Vilar
сегодня в 10:43
Раньше думал, что инфантивно козёл, а теперь понял - 14ок!
adekvat
adekvat
сегодня в 10:26
Для всех? А Россию почему не допускаем?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:11
Для футбола шаг положительный. Но там некоторые уже поднимают панику, что аравийцы не дадут попить пивка у себя в стране во время ЧМ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:18
Футбол – это игра для всех.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1401400/infantino-dzhanni 02.03.2025
Поржал после этих слов!
3vzu4ds956p7
3vzu4ds956p7
сегодня в 09:06
Опять в декабре придётся играть?
Гость
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