Инфантино о ЧМ-34 в Саудовской Аравии: «Положительный шаг для футбола»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался в защиту решения провести чемпионат мира-2034 в Саудовской Аравии.
Было решение конгресса ФИФА, объединившее весь мир. Считаю, что это очень положительный шаг для футбола, принесший игру всему миру.
Футбол – это игра для всех. Все любят футбол. Это главный вид спорта в мире. Мы должны привлекать к участию всех.
все любят деньги...инфантино не исключение)
почти наверняка через пару лет всплывут подозрения в подкупе-махинациях
все любят деньги...инфантино не исключение)
почти наверняка через пару лет всплывут подозрения в подкупе-махинациях
Катар..., СА..., на очереди ОАЭ, по всей видимости.
Катар..., СА..., на очереди ОАЭ, по всей видимости.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1401400/infantino-dzhanni 02.03.2025
Поржал после этих слов!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1401400/infantino-dzhanni 02.03.2025
Поржал после этих слов!