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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Фонсека: «У меня не было намерения проявлять физическую агрессию»

сегодня, 20:47

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о длительной дисквалификации.

Португальский специалист отстранен от работы на 9 месяцев за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом».

Чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Я хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию. Я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решения и организовать команду наилучшим образом, чтобы готовить ее к матчам.

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lotsman
lotsman
сегодня в 21:07
Слова тоже надо подбирать, а не орать матерно, брызгая в лицо.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:04
Сократят ему малехо за такие слова, пусть не переживает...
Гость
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