Фонсека: «У меня не было намерения проявлять физическую агрессию»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о длительной дисквалификации.
Португальский специалист отстранен от работы на 9 месяцев за то, что он кричал в лицо судье Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом».
Чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Я хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию. Я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решения и организовать команду наилучшим образом, чтобы готовить ее к матчам.