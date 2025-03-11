Фримпонг хочет покинуть «Байер» и перейти в «Реал» или «Барсу»

24-летний защитник «Байера» Джереми Фримпонг намерен сменить клуб в ближайшее межсезонье.
В качестве приоритетных направлений футболист рассматривает испанские гранды «Реал» и «Барселону».
Ранее сообщалось о возможном трансфере игрока в АПЛ – однако сам игрок не рассматривает этот вариант. Он считает, что английская лига будет слишком жесткой для него.
В Барсе правого защитника играет Кунде. Француз уже не первый год на прицеле у Челси и если вдруг он уйдет, то для Фримпонга может открыться дверь в состав Каталонского гранда!
Хорошим для Джереми может быть вариант возвращения в Сити....там сейчас нет хорошего, профильного фуллбека, может и заиграет там. Еще как вариант Интер. Дармиан там уже возрастной, а Думфриса можно продать. В схеме Индзаги Фримпонг должен будеть чувствовать себя как рыба в воде, так что вот еще один отличный вартант для игрока
В Барсе правого защитника играет Кунде. Француз уже не первый год на прицеле у Челси и если вдруг он уйдет, то для Фримпонга может открыться дверь в состав Каталонского гранда!
Хорошим для Джереми может быть вариант возвращения в Сити....там сейчас нет хорошего, профильного фуллбека, может и заиграет там. Еще как вариант Интер. Дармиан там уже возрастной, а Думфриса можно продать. В схеме Индзаги Фримпонг должен будеть чувствовать себя как рыба в воде, так что вот еще один отличный вартант для игрока