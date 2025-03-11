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Фримпонг хочет покинуть «Байер» и перейти в «Реал» или «Барсу»

вчера, 20:06

24-летний защитник «Байера» Джереми Фримпонг намерен сменить клуб в ближайшее межсезонье.

В качестве приоритетных направлений футболист рассматривает испанские гранды «Реал» и «Барселону».

Ранее сообщалось о возможном трансфере игрока в АПЛ – однако сам игрок не рассматривает этот вариант. Он считает, что английская лига будет слишком жесткой для него.

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10 марта
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:24
Если у него есть желание,то может и перейти.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:51, ред.
Мадридский Реал вроде как уже договорился с ТАА, который должен прийти в команду летом, как только закончится контракт с Ливерпулем. Плюс в команде еще есть возрастной, но важный для команды Дани Карвахаль, поэтому не вижу смысла для Реала приобретать еще и Фримпонга.
В Барсе правого защитника играет Кунде. Француз уже не первый год на прицеле у Челси и если вдруг он уйдет, то для Фримпонга может открыться дверь в состав Каталонского гранда!
Хорошим для Джереми может быть вариант возвращения в Сити....там сейчас нет хорошего, профильного фуллбека, может и заиграет там. Еще как вариант Интер. Дармиан там уже возрастной, а Думфриса можно продать. В схеме Индзаги Фримпонг должен будеть чувствовать себя как рыба в воде, так что вот еще один отличный вартант для игрока
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:36
Молодец парень, хочет чтобы всё быстро и по-лайту)
Вещий
Вещий
вчера в 21:23
Не думаю что он переберется в Испанию...
Брулин
Брулин
вчера в 21:23
Зря он так сказал. Его за эти слова захейтят с обоих сторон. Мог бы грамотнее сказать, что хотел бы попробовать себя в Ла Лиге
A.S.A
A.S.A ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:45
Я конечно не сильно слежу за всей кухней Российского футбола и у меня сейчас нет команды, к которой я бы испытывал симпатии (а вот в начале двухтысячных больше следил за Ростельмашем и Локо), но постараюсь дать прогноз
Многое решится в очном матче Зенита и Спартака. Если КБ победят, то на эмоциях могут замахнуться на первое место, если победит Зенит, то скорее всего они и станут чемпионами....Краснодар интересная команда, но сыроватая, хотя и могут воспользоваться условной ничьей в матче Зенит-Спартак, главное выиграть свой матч.
Предположу так
1- победитель матча Зенит- Спартак
2- Краснодар
3- проигравший в матче Зенит-Спартак
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:42
Пришло время уйти из Байера. И конечно, такой игрок на помешает Барсе.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:23
Я бы его в Сити вернул.
gdmwrzq5f223
gdmwrzq5f223
вчера в 20:17
Стремится выступать на более высоком уровне,это только можно приветствовать
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