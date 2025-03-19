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Карвахаль хочет полностью восстановиться к началу КЧМ-2025

сегодня, 00:31

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, получивший разрыв крестообразных связок в октябре 2024 года, демонстрирует более быстрые темпы восстановления, чем ожидалось.

По данным источника, испанский футболист прилагает все усилия для успешной реабилитации и стремится к полному выздоровлению к началу клубного чемпионата мира, старт которого, запланирован на 14 июня.

Отмечается, что медицинский штаб «Реала» прилагает усилия для того, чтобы сдержать рвение Карвахаля и не допустить преждевременного возвращения к тренировкам.

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