Агент Уткина сообщил, что игрок планирует вернуться в «Ростов»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» , находящегося в аренде в «Ахмате», высказался о планах игрока.

У Уткина в планах после окончания сезона вернуться в «Ростов». Мы надеемся, что он проведёт хороший остаток сезона в «Ахмате» и поможет команде сохранить прописку в РПЛ . Дальше будем от этого отталкиваться.