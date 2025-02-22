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Агент Уткина сообщил, что игрок планирует вернуться в «Ростов»

вчера, 15:53

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, находящегося в аренде в «Ахмате», высказался о планах игрока.

У Уткина в планах после окончания сезона вернуться в «Ростов». Мы надеемся, что он проведёт хороший остаток сезона в «Ахмате» и поможет команде сохранить прописку в РПЛ. Дальше будем от этого отталкиваться.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 17:09
Еще один "вечно перспективный".
Странно,что ни слова про 5-6 клубов из Европы,которые "готовы его взять".
А если серьезно,то абсолютная посредственность.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:52
Эх, не нужен Уткин Ростову..... А может подождать ухода Карпина?
Гость
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