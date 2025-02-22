Агент Уткина сообщил, что игрок планирует вернуться в «Ростов»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, находящегося в аренде в «Ахмате», высказался о планах игрока.
У Уткина в планах после окончания сезона вернуться в «Ростов». Мы надеемся, что он проведёт хороший остаток сезона в «Ахмате» и поможет команде сохранить прописку в РПЛ. Дальше будем от этого отталкиваться.
Странно,что ни слова про 5-6 клубов из Европы,которые "готовы его взять".
А если серьезно,то абсолютная посредственность.
Странно,что ни слова про 5-6 клубов из Европы,которые "готовы его взять".
А если серьезно,то абсолютная посредственность.