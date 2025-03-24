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«Велес» отреагировал на интервью своего футболиста после игры Второй лиги

вчера, 14:42

Московский «Велес» отреагировал на ситуацию с вингером команды Евгением Песиковым.

Игрок дал очень лаконичное интервью после матча Второй лиги с «Машук-КМВ» (2:3), видео быстро разлетелось по Сети. Пресс-служба «Велеса» в Telegram-канале клуба сообщила следующее:

В связи с повышенным вниманием к футболисту нашего клуба Евгению Песикову, мы приняли решение назначить Евгения штатным исполнителем флеш-интервью на ближайшие два тура.

А вы как думали, даже в ГАИ два раза пересдать можно!

Контроль за исполнением подготовки футболиста к флеш-интервью возгложен на массажиста клуба — Льва.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:51
а вот реакция правильная ! )
gzdzqe3sb5aw
gzdzqe3sb5aw
вчера в 16:32
Чего докопались до этого Песикова, сказал что думал, это не запрещено.
6ra6wc4k6phm
6ra6wc4k6phm
вчера в 15:23
Не знаю, правильное ли решение. И никто не знает.
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