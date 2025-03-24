«Велес» отреагировал на интервью своего футболиста после игры Второй лиги

Московский «Велес» отреагировал на ситуацию с вингером команды .

Игрок дал очень лаконичное интервью после матча Второй лиги с «Машук-КМВ» (2:3), видео быстро разлетелось по Сети. Пресс-служба «Велеса» в Telegram-канале клуба сообщила следующее:

В связи с повышенным вниманием к футболисту нашего клуба Евгению Песикову, мы приняли решение назначить Евгения штатным исполнителем флеш-интервью на ближайшие два тура.

А вы как думали, даже в ГАИ два раза пересдать можно!

Контроль за исполнением подготовки футболиста к флеш-интервью возгложен на массажиста клуба — Льва.