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Мамаев: «Для себя прохожу обучение на тренерскую категорию „А + В“»

вчера, 13:39

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев рассказал источнику о прохождении обучения на профессию футбольного тренера.

Игрок завершил карьеру футболиста в феврале 2023 года.

В целом, я нахожусь в футболе — у меня своя академия, которой плотно занимаюсь. Также, можно сказать, делаем первые шаги с точки зрения футбольного агентства. И пока что для себя прохожу обучение на тренерскую категорию «А + В». Повторюсь: для себя, без каких-либо глобальных перспектив и целей. Несколько дней назад у нас закончился второй модуль. Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта. На данный момент мне интересно проходить обучение, даже неожиданно интересно смотреть на футбол с другой стороны — с той, о которой даже не задумывался.

Стажировка? Пока рано об этом говорить. Пока не знаю, когда у нас будет задание пройти стажировку. Было бы интересно попасть к любому тренеру РПЛ. Пройдя два модуля, понимаю, насколько это тяжёлая работа. У каждого тренера своё видение.

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Все комментарии
dep2dtjdkgh6
dep2dtjdkgh6
вчера в 14:44
Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта.

Но, знаете, иногда что-то как нахлынет и так охота просто кого-нибудь тупо ё-ть стулом по башке!
STVA 1
STVA 1 ответ yg529qkct4fy (раскрыть)
вчера в 14:31
Куда уж он без него)))
yg529qkct4fy
yg529qkct4fy
вчера в 14:25
Кокорина себе в помощники возьмет?
Glosser
Glosser
вчера в 14:19
Будет помогать Мостовому ничего не делать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:07
Я испытываю двоякое чувство....
drug01
drug01
вчера в 14:05
Помню его игру как футболиста а что будет в роли тренера....?
yckqr3a5rfyz
yckqr3a5rfyz
вчера в 13:54
Права купил и категорию тоже купит...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:43
"Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта." - Тем более уже один "институт" за плечами есть...)))
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