Мамаев: «Для себя прохожу обучение на тренерскую категорию „А + В“»

Экс-футболист сборной России рассказал источнику о прохождении обучения на профессию футбольного тренера.

Игрок завершил карьеру футболиста в феврале 2023 года.

В целом, я нахожусь в футболе — у меня своя академия, которой плотно занимаюсь. Также, можно сказать, делаем первые шаги с точки зрения футбольного агентства. И пока что для себя прохожу обучение на тренерскую категорию «А + В». Повторюсь: для себя, без каких-либо глобальных перспектив и целей. Несколько дней назад у нас закончился второй модуль. Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта. На данный момент мне интересно проходить обучение, даже неожиданно интересно смотреть на футбол с другой стороны — с той, о которой даже не задумывался.