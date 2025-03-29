Игрок «Кристал Пэлас» будет носить шлем, похожий на тот, что был у Чеха

Нападающий «Кристал Пэлас» восстановился после серьёзной травмы, полученной в столкновении с вратарём «Миллуолла» Лиамом Робертсом в матче Кубка Англии.

Футболисту наложили 25 швов вокруг уха. Теперь он восстановился и готов вернуться к игре 1/4 финала турнира с «Фулхэмом». Форвард будет носить шлем, похожий на тот, что был у экс-голкипера «Челси» Петра Чеха. Главный тренер «Пэлас» на пресс-конференции рассказал следующее:

Это как шлем для водного поло, но с одним ухом. Я сказал врачу, что помню, как Петр Чех носил шлем, и он ответил: «Да, но ухо было свободно (незакрыто), поэтому нам нужен полный шлем».

Один из них был похож на тот, как если бы вы ездили на мотоцикле, но он не мог тренироваться с ним, потому что это было слишком тяжело. Потом мы нашли правильный. Я не говорил с ним [Матета] о комфорте. Это был разговор между ним и врачом.

Он носил эту защиту последние 10 дней, и хорошо тренировался. Он выглядит так же, как и раньше. Ему нужно было вернуться в свой ритм, потому что он не мог нормально тренироваться две недели, одну из которых провёл дома, а вторую занимался индивидуально.

Повезло, что ничего не сломалось и не было сотрясения мозга. Это было только ухо. Я знаю, что это была ужасная травма. Некоторые игроки говорят, что ухо сейчас выглядит лучше, чем раньше. Наша медицинская бригада отлично справилась с поиском правильной защиты. Он перепробовал три разных варианта.

Если бы я считал, что это проблема, я бы не выпустил его на поле, но, похоже, это не проблема.