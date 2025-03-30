«Бавария» может подать иск к Канадской ассоциации из-за травмы Дэвиса

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вчера, 15:44

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен выразил возмущение в адрес Канадской футбольной ассоциации из-за травмы защитника , полученной им в матче за 3-е место Лиги наций КОНКАКАФ с США (2:1).

Футболист был вынужден покинуть поле уже на 12-й минуте. Позже «Бавария» сообщила о том, что у игрока разрыв крестообразной связки.

Мы требуем от Канадской футбольной ассоциации предоставить полное объяснение случившегося и оставляем за собой право на судебный иск. Отправлять явно травмированного игрока с повреждённым коленом в двенадцатичасовой межконтинентальный рейс без тщательного медицинского обследования, на наш взгляд, является грубой небрежностью и явным нарушением врачебного долга. В целом, с нашей точки зрения, использование Дэвиса, у которого перед игрой уже были мышечные проблемы, в незначительной со спортивной точки зрения игре, никоим образом не понятно. Фонзи не виноват — он капитан, хочет взять на себя ответственность. Но именно потому, что Канада, как хозяйка чемпионата мира, всё равно квалифицировалась на ЧМ -2026, нельзя рисковать здоровьем такого ведущего игрока, как он.

Агент Дэвиса Недал Хуосе также сообщал «tz», что футболист не должен был выходить на поле:

Он не должен был играть в игре за третье место против США . Я был удивлён, что он оказался в стартовом составе, поскольку он сообщил, что недостаточно готов для старта. Источник в CSA сообщил мне в пятницу вечером, что Альфонсо не будет в стартовом составе, но, возможно, сможет сыграть несколько минут. Я сказал им, что ему вообще не следует играть.

Канадская футбольная ассоциация отреагировала, заявив через Пауло Сенру, директора по связям с общественностью, следующее: