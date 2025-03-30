Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниГермания. Бундеслига 2024/2025

«Бавария» может подать иск к Канадской ассоциации из-за травмы Дэвиса

вчера, 15:44

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен выразил возмущение в адрес Канадской футбольной ассоциации из-за травмы защитника Альфонсо Дэвиса, полученной им в матче за 3-е место Лиги наций КОНКАКАФ с США (2:1).

Футболист был вынужден покинуть поле уже на 12-й минуте. Позже «Бавария» сообщила о том, что у игрока разрыв крестообразной связки.

Мы требуем от Канадской футбольной ассоциации предоставить полное объяснение случившегося и оставляем за собой право на судебный иск.

Отправлять явно травмированного игрока с повреждённым коленом в двенадцатичасовой межконтинентальный рейс без тщательного медицинского обследования, на наш взгляд, является грубой небрежностью и явным нарушением врачебного долга.

В целом, с нашей точки зрения, использование Дэвиса, у которого перед игрой уже были мышечные проблемы, в незначительной со спортивной точки зрения игре, никоим образом не понятно. Фонзи не виноват — он капитан, хочет взять на себя ответственность. Но именно потому, что Канада, как хозяйка чемпионата мира, всё равно квалифицировалась на ЧМ-2026, нельзя рисковать здоровьем такого ведущего игрока, как он.

Агент Дэвиса Недал Хуосе также сообщал «tz», что футболист не должен был выходить на поле:

Он не должен был играть в игре за третье место против США. Я был удивлён, что он оказался в стартовом составе, поскольку он сообщил, что недостаточно готов для старта. Источник в CSA сообщил мне в пятницу вечером, что Альфонсо не будет в стартовом составе, но, возможно, сможет сыграть несколько минут. Я сказал им, что ему вообще не следует играть.

Канадская футбольная ассоциация отреагировала, заявив через Пауло Сенру, директора по связям с общественностью, следующее:

Тренеры и опытный медицинский персонал Канадской футбольной ассоциации являются настоящими профессионалами и всегда делали безопасность и благополучие игроков своим высшим приоритетом. Всё, что утверждает обратное, не соответствует действительности.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗащитник «Баварии» Ито снова получил травму плюсневой кости
Вчера, 11:59
Гатти получил травму в матче с «Дженоа»
29 марта
Игрок «Кристал Пэлас» будет носить шлем, похожий на тот, что был у Чеха
29 марта
Гвардиола оценил шансы Родри на участие в матчах Клубного чемпионата мира
29 марта
СлухиСака сможет сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов
28 марта
Куртуа пропустит матч с «Леганесом»
28 марта
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:19
Назревает скандал. Канадцы как хозяева и так на ЧМ. ВСЕ МАТЧИ ПОЧТИ ТОВАРИЩЕСКИЕ...
112910415
112910415
вчера в 15:52
разбираться надо !
похоже, накосячили канадцы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 