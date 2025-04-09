«Арсеналу» выделят 230 млн евро на летнее трансферное окно

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вчера, 11:58

«Арсенал» намерен потратить в летнее трансферное окно примерно 230 миллионов евро. Приоритетными целями лондонцев являются нападающий «Спортинга» , форвард «Атлетика» и полузащитник «Реал Сосьедада» .

«Арсенал» готов заплатить за Дьёкереша около 60 миллионов евро, воспользовавшись устным соглашением о снижении суммы выкупа, которая изначально составляла 100 миллионов евро. Также «канониры» лидируют в гонке за приобретение Уильямса, трансферная стоимость которого составляет 60 миллионов евро. Что касается Субименди, то «Арсенал» готов заплатить за его приобретение необходимую сумму (60 миллионов евро). Однако английский клуб сталкивается с прямой конкуренцией со стороны «Реала», который также проявлял интерес к игроку и в настоящее время имеет преимущество.

Несмотря на то, что «Арсенал» получает рекордные доходы благодаря возвращению в Лигу чемпионов и годовому обороту более 600 миллионов евро, клуб должен тщательно соблюдать правила финансового Fair Play. Для финансирования этих приобретений ожидается продажа таких игроков, как защитники Киран Тирни и Александр Зинченко, а также полузащитник Леандро Троссард, что принесёт дополнительный доход.

Напомним, вчера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» разгромил «Реал» (3:0).