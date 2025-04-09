«Арсеналу» выделят 230 млн евро на летнее трансферное окно

«Арсенал» намерен потратить в летнее трансферное окно примерно 230 миллионов евро. Приоритетными целями лондонцев являются нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш, форвард «Атлетика» Николас Уильямс и полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди.
«Арсенал» готов заплатить за Дьёкереша около 60 миллионов евро, воспользовавшись устным соглашением о снижении суммы выкупа, которая изначально составляла 100 миллионов евро. Также «канониры» лидируют в гонке за приобретение Уильямса, трансферная стоимость которого составляет 60 миллионов евро. Что касается Субименди, то «Арсенал» готов заплатить за его приобретение необходимую сумму (60 миллионов евро). Однако английский клуб сталкивается с прямой конкуренцией со стороны «Реала», который также проявлял интерес к игроку и в настоящее время имеет преимущество.
Несмотря на то, что «Арсенал» получает рекордные доходы благодаря возвращению в Лигу чемпионов и годовому обороту более 600 миллионов евро, клуб должен тщательно соблюдать правила финансового Fair Play. Для финансирования этих приобретений ожидается продажа таких игроков, как защитники Киран Тирни и Александр Зинченко, а также полузащитник Леандро Троссард, что принесёт дополнительный доход.
Напомним, вчера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» разгромил «Реал» (3:0).
У клуба действительно много работы на лето, много кого надо подписать, да и подчистить состав тоже нужно
Если учесть, что Жоржиньо и Парти уйдут, то нужны игроки в центр поля. Далее продать должны Зинченко и Тирни(он уйдет свободным агентом), а это означает, что нужен еще игрок на их место. Да, сейчас есть Скелли и Калафьоре, но итальянец часто травмируется и остается один Скелли! Продадут скорее всего и Кивёра, плюс надо избавляться от Жезуса. Как бы странно это не звучало, но Троссарда действительно могут продать...и вот что мы имеем
На выход у нас
Вратарь Нето(заканчивается аренда)
Уход Тирни и ожидаемая продажа Зинченко
Продажа Кивёра
Продажа Томиясу
Уход Парти и Жоржиньо
Уйдет Стерлинг (заканчивается аренда)
Продажа Жезуса
Плюс есть ряд игроков, которые находятся в аренде и их тоже хотят продать -это Тавареш, Нельсон, Маркиньос, Лаконга. Еще есть Фабио Виейра, который проводит отличную аренду в Порту, его судьбу пока не решили....
Теперь игроки на вход
Второй вратарь
Левый защитник
Левоногий центральный защитник
2 игрока в центр поля
Левый вингер
Нападающий
Вот такой расклад. Поглядим как Бертра справится со всем этим
У клуба действительно много работы на лето, много кого надо подписать, да и подчистить состав тоже нужно
Если учесть, что Жоржиньо и Парти уйдут, то нужны игроки в центр поля. Далее продать должны Зинченко и Тирни(он уйдет свободным агентом), а это означает, что нужен еще игрок на их место. Да, сейчас есть Скелли и Калафьоре, но итальянец часто травмируется и остается один Скелли! Продадут скорее всего и Кивёра, плюс надо избавляться от Жезуса. Как бы странно это не звучало, но Троссарда действительно могут продать...и вот что мы имеем
На выход у нас
Вратарь Нето(заканчивается аренда)
Уход Тирни и ожидаемая продажа Зинченко
Продажа Кивёра
Продажа Томиясу
Уход Парти и Жоржиньо
Уйдет Стерлинг (заканчивается аренда)
Продажа Жезуса
Плюс есть ряд игроков, которые находятся в аренде и их тоже хотят продать -это Тавареш, Нельсон, Маркиньос, Лаконга. Еще есть Фабио Виейра, который проводит отличную аренду в Порту, его судьбу пока не решили....
Теперь игроки на вход
Второй вратарь
Левый защитник
Левоногий центральный защитник
2 игрока в центр поля
Левый вингер
Нападающий
Вот такой расклад. Поглядим как Бертра справится со всем этим