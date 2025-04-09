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«Арсеналу» выделят 230 млн евро на летнее трансферное окно

вчера, 11:58

«Арсенал» намерен потратить в летнее трансферное окно примерно 230 миллионов евро. Приоритетными целями лондонцев являются нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш, форвард «Атлетика» Николас Уильямс и полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди.

«Арсенал» готов заплатить за Дьёкереша около 60 миллионов евро, воспользовавшись устным соглашением о снижении суммы выкупа, которая изначально составляла 100 миллионов евро. Также «канониры» лидируют в гонке за приобретение Уильямса, трансферная стоимость которого составляет 60 миллионов евро. Что касается Субименди, то «Арсенал» готов заплатить за его приобретение необходимую сумму (60 миллионов евро). Однако английский клуб сталкивается с прямой конкуренцией со стороны «Реала», который также проявлял интерес к игроку и в настоящее время имеет преимущество.

Несмотря на то, что «Арсенал» получает рекордные доходы благодаря возвращению в Лигу чемпионов и годовому обороту более 600 миллионов евро, клуб должен тщательно соблюдать правила финансового Fair Play. Для финансирования этих приобретений ожидается продажа таких игроков, как защитники Киран Тирни и Александр Зинченко, а также полузащитник Леандро Троссард, что принесёт дополнительный доход.

Напомним, вчера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» разгромил «Реал» (3:0).

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Все комментарии
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 19:07
Тульскому?😁
Ron09
Ron09
вчера в 18:20
100 млн £ плюс 5 млн в виде бонусов....себя оправдали
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 15:56
Субименди хотелось бы в МЮ конечно увидеть)
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:34
Арсенал каждый год тратит на трансферы такие деньги
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:56
Как бы странно это не звучало, но слушок такой ходит, т к у него остался год по контракту и новое соглашение пока не удается заключить. Так же на него есть спрос от Саудовских клубов, поэтому уход вполне возможен. Будет жаль конечно, но пока так
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:53
Впервые за долгие годы жду летнее трансферное окно! Уж очень много разговоров от наших функционеров о том, что лето будет многообещающим!
У клуба действительно много работы на лето, много кого надо подписать, да и подчистить состав тоже нужно
Если учесть, что Жоржиньо и Парти уйдут, то нужны игроки в центр поля. Далее продать должны Зинченко и Тирни(он уйдет свободным агентом), а это означает, что нужен еще игрок на их место. Да, сейчас есть Скелли и Калафьоре, но итальянец часто травмируется и остается один Скелли! Продадут скорее всего и Кивёра, плюс надо избавляться от Жезуса. Как бы странно это не звучало, но Троссарда действительно могут продать...и вот что мы имеем
На выход у нас
Вратарь Нето(заканчивается аренда)
Уход Тирни и ожидаемая продажа Зинченко
Продажа Кивёра
Продажа Томиясу
Уход Парти и Жоржиньо
Уйдет Стерлинг (заканчивается аренда)
Продажа Жезуса
Плюс есть ряд игроков, которые находятся в аренде и их тоже хотят продать -это Тавареш, Нельсон, Маркиньос, Лаконга. Еще есть Фабио Виейра, который проводит отличную аренду в Порту, его судьбу пока не решили....
Теперь игроки на вход
Второй вратарь
Левый защитник
Левоногий центральный защитник
2 игрока в центр поля
Левый вингер
Нападающий
Вот такой расклад. Поглядим как Бертра справится со всем этим
Koba8888
Koba8888
вчера в 13:51
Троссард играет с горящими глазами и забивает важные мячи. Он как джокер в рукаве, такого отпускать точно нельзя.
rzemxhku74qv
rzemxhku74qv
вчера в 13:42
Просто купят трех дорогих футболистов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:59
черная метка)))
максимум - выход в полуфиналов команд, за которых черепашка играет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:50
главная задача - купить нападающего.
и Субименди..если конечно. баск согласен уйти из Сосьедада))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:13
Троссарда они планируют продавать?
Мальчик, который такое написал, видать футбол смотрит первый месяц.)))
Capral
Capral
вчера в 12:11
Это круто!!! Молодцы!!! Поздравляю!!! Можно на эти бабки и на Ямальку замахнуться!!!)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:05
Приличная сумма!) Напа надо брать в первую очередь
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:04
Можно купить Мбаппе. 🤭
Гость
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