«Челси» разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

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вчера, 21:42

«Легия» крупно уступила «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций (0:3).

Тайрик Джордж открыл счет на 49-й минуте, Нони Мадуеке забил на 57-й, Кристофер Нкунку на 73-й мог увеличить разрыв в счете, но не реализовал пенальти, на 74-й Мадуеке оформил дубль.

Ответная игра состоится 17 апреля.