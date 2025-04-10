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«Челси» разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

вчера, 21:42
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Легия» крупно уступила «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций (0:3).

Тайрик Джордж открыл счет на 49-й минуте, Нони Мадуеке забил на 57-й, Кристофер Нкунку на 73-й мог увеличить разрыв в счете, но не реализовал пенальти, на 74-й Мадуеке оформил дубль.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:24
Результат предсказуемый....
Челси в этом турнире имеет очень большие шансы взять трофей.
112910415
112910415
сегодня в 06:44
это не соперник !
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 01:09
Челси лишь второй фаворит на победу в ЛК после Бетиса. Антони так вообще лучший игрок мира в данный момент 💯
матос
матос
сегодня в 00:22
Разного калибра команды , Челси с победой.
drug01
drug01
вчера в 23:20
Желаем удачи Челси играть также хорошо..
DXTK
DXTK
вчера в 23:18
В ЛК у Челси конкурентов нету.....этот трофей надо брать для того чтобы с клуба тренера и игроков да и самого боули снять хоть чуть чуть напряжение.........со стороны болелов прессы и прочих экспертов..........

PS и тогда у Челси будет все 4 главных трофея европы..... КОК, ЛЧ, ЛЕ и .......ЛК на десерт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:06
Это же Легия - самое дно Лиги конференций.
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:08, ред.
При всех качелях Челси, и при всём уважении к польскому клубу, Легия - это не уровень даже Чемпионшипа. Пропасть между уровнем команд была видна с первых минут. Первый тайм пенсионеры играли действительно как пенсионеры, не спешно, вальяжно, без особого энтузиазма. И даже при такой ленивой игре синих, Легия не могла сделать ничего на поле и была вжата в свою штрафную. Также чувствовалось, что поляки вышли на матч с уже дрожащими коленками. Сильно нервничали и ошибались в самых простых ситуациях.

Так что счёт вполне закономерен, а если бы Челси включились в игру с первых минут, а не со второго тайма, то счёт мог бы стать и неприличным.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:48
Жаль, тут не угадал, надеялся что Челси так же вяло как с Копенгагеном будет играть, а Легия всё таки что то да покажет, но видимо тут всё в одну калитку
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:43
Первый тайм был тухлый конечно. Но во втором все получилось))) соперники конечно не ровня пенсам в ЛК. Ну может в финале будет интересно
Гость
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