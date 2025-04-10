«Челси» разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

«Легия» крупно уступила «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций (0:3).
Тайрик Джордж открыл счет на 49-й минуте, Нони Мадуеке забил на 57-й, Кристофер Нкунку на 73-й мог увеличить разрыв в счете, но не реализовал пенальти, на 74-й Мадуеке оформил дубль.
Ответная игра состоится 17 апреля.
Так что счёт вполне закономерен, а если бы Челси включились в игру с первых минут, а не со второго тайма, то счёт мог бы стать и неприличным.
Так что счёт вполне закономерен, а если бы Челси включились в игру с первых минут, а не со второго тайма, то счёт мог бы стать и неприличным.
PS и тогда у Челси будет все 4 главных трофея европы..... КОК, ЛЧ, ЛЕ и .......ЛК на десерт.
PS и тогда у Челси будет все 4 главных трофея европы..... КОК, ЛЧ, ЛЕ и .......ЛК на десерт.