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«Арсенал» победил «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

сегодня, 00:01
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Реал» уступил «Арсеналу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2, общий счет 1:5).

Букайо Сака мог вывести гостей вперед на 13-й минуте, но не реализовал пенальти, на 65-й он смог забить с игры. Винисиус Жуниор на 67-й сравнял счет. Габриэл Мартинелли отличился на 90+3-й.

В полуфинале турнира «Арсенал» сыграет с ПСЖ.

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15 апреля
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Все комментарии
shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 09:53
...мало того и табло (экран) всё щерится, как девка в зеркало,тьфу....!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:38
В этой ЛЧ Реал проиграл половину матчей, то есть 6 из 12. Когда такое было?
Denis-720077
Denis-720077 ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 09:37, ред.
К арабам либо в сити
112910415
112910415
сегодня в 09:34
Арсенал существенно сильнее Реала !
такие времена
Comentarios
Comentarios ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 09:32
В Арсенал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:31
Мбаппе не выиграл ЛЧ с ПСЖ, с Реалом тоже мимо. Куда же теперь соберётся переходить?))
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 09:31
Барселона не та команда, которая выбирает удобных соперников.
Comentarios
Comentarios ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:57
А че он прощай ошибки есть но думаю взбодрит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 08:35
Аргентина в Катаре первого равного соперника встретила в 1/4 . Это была Голландия, с которой в основное и доп. время она сгоняла 2:2. Потом были хорваты и французы...
galem72
galem72
сегодня в 08:26
Арсенал красавцы! Очень уверенно и с таким рвением выступают в ЛЧ. Удачи им в полуфинале с Парижем!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:03
Прощай Анчелотти, ты сделал всё что мог .
Bad Listener
Bad Listener ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 07:53, ред.
Проблема в том что Джуд то совсем не тащит. Центр полузащиты вчера казался черной дырой откуда у Реала просто ничего не приходит. Без кросса Реал осиротел и потерял лидера на поле. Прям чувствуется его отсутствие
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 07:47
с каким жребием? был групповой этап, на котором барса заняла место вверху, а Реал внизу, что подразумевает и дальнейших соперников. кто не давал Реалу играть в групповом хорошо?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:46
А папу Карло уже увольняют что ли? А то читаю тут и все болелы Реала ему спасибо говорят)))
eleven LC
eleven LC ответ Alik_8080 (раскрыть)
сегодня в 07:46, ред.
6 лч за 11 последних сезонов говорят о другом!
Какой клуб за это же время выиграл хотя бы две лч!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 07:37
На такую логику и отвечать нечего. Ливер, Сити, Атлетико были слабаками?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:36
Ну интер первый сложный соперник в плей-офф, а это уже полуфинал. Барсе же не выпал сразу Ливер как псж, не выпали Ман Сити , Атлетико, Арсенал как Реалу. Так что со жребием было везение. Это как Аргентина чемпионом мира стала, первого равного соперника только в финале встретила.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga______05 (раскрыть)
сегодня в 07:32
Заслужила, не спорю. Но жребий в плей-офф ей благосклонен тем не менее
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:26
Всё равно папе Карло спасибо за всё
Ну на каждый же год выигрывать ЛЧ
Ушёл кроос и пришёл Мбаппе
Но в полузащиту никтро не пришёл
Джуд один в полузащите тащит
Себальйос не тстабилен
Браим скорее атакующий
Камавинга вообще куда то делся
Лучше бы левого защитника уже играл
+ Карвахаля нет и Милитао
В общем надо перестраивать полузащиту под Винни и Мбаппе
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:02
Жалкое зрелище, это не футбол был
Wizard 10
Wizard 10
сегодня в 06:46
Ну тут без сенсаций. Арсенал спокойно и на классе прошёл сливочных. Нас ожидают яркие полуфиналы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:38
Рад пролёту Реала. Подозреваю, что начнётся нытьё местных звёзд и тренеров...
Вещий
Вещий
сегодня в 06:34
Похоже Папу Карло уволят....
112910415
112910415
сегодня в 06:34
бригада эгоистов и пожилой, уставший тренер ...
король умер
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:18, ред.
Уверен, суперкомпьютер уже переобуваеться и скажет что главный фаворит ЛЧ это Арсенал. Победа над Реалом впечатляет даже машину.
протон
протон ответ Remarque (раскрыть)
сегодня в 06:14
Только Зизу может спасти утопающий корабль. Зидан уходил из клуба, который три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. Все мы в детстве росли на игре одного из величайших игроков в истории - Зидана Легенда! Думаю Зизу возглавит сборную при этом Мбаппе об этом писал, но сейчас он бы рад увидеть его стане Реале.
therapy
therapy
сегодня в 06:09
Всё как и должно было быть..
Realistroni
Realistroni
сегодня в 06:03
Не каждый год же Лигу Чемпионов выигрывать.
Alik_8080
Alik_8080 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 05:27
Ты же первый выкинул что Сливочные пройдут . три гола отыграем на кого на черепашку надейлся.
Alik_8080
Alik_8080 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 05:25
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