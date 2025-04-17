«Арсенал» победил «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» уступил «Арсеналу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2, общий счет 1:5).
Букайо Сака мог вывести гостей вперед на 13-й минуте, но не реализовал пенальти, на 65-й он смог забить с игры. Винисиус Жуниор на 67-й сравнял счет. Габриэл Мартинелли отличился на 90+3-й.
В полуфинале турнира «Арсенал» сыграет с ПСЖ.
Реал старался, но если игры нет весь сезон, откуда ей возникнуть в конкретном матче.
Факт есть факт - Анчелотти не знает, что делать с Мбаппе и Винисиусом. А еще точнее, что Анчелотти запланировал - не сработало.
Смотрится план Анчи странно. Весь сезон игра Реала даже не намекала, что в нападении есть самый быстрый нап современности. Никаких схем для формирования забеганий.
Окончательно стало ясно, что полузащита определяет все. Нет Крооса - не понятно, что делать.
Но! Выяснилось, что Джуд тоже зависит от полузащиты. Это важно, пригодится в следующем сезоне.
А 4 игрока атаки - это что-то новое. Джуд, кажется, что оптимально подходит для двух напов. А не трех. И в том сезоне он это успешно подтвердил.
Никакой трагедии. Даже в столь импотентном состоянии, Реал пугает соперников, комментаторов и болельщиков вплоть до 1/4 финала ЛЧ.
Удачи. Анчи, спасибо за все.
Реал старался, но если игры нет весь сезон, откуда ей возникнуть в конкретном матче.
Факт есть факт - Анчелотти не знает, что делать с Мбаппе и Винисиусом. А еще точнее, что Анчелотти запланировал - не сработало.
Смотрится план Анчи странно. Весь сезон игра Реала даже не намекала, что в нападении есть самый быстрый нап современности. Никаких схем для формирования забеганий.
Окончательно стало ясно, что полузащита определяет все. Нет Крооса - не понятно, что делать.
Но! Выяснилось, что Джуд тоже зависит от полузащиты. Это важно, пригодится в следующем сезоне.
А 4 игрока атаки - это что-то новое. Джуд, кажется, что оптимально подходит для двух напов. А не трех. И в том сезоне он это успешно подтвердил.
Никакой трагедии. Даже в столь импотентном состоянии, Реал пугает соперников, комментаторов и болельщиков вплоть до 1/4 финала ЛЧ.
Удачи. Анчи, спасибо за все.