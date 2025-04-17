«Арсенал» победил «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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сегодня, 00:01

«Реал» уступил «Арсеналу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2, общий счет 1:5).

Букайо Сака мог вывести гостей вперед на 13-й минуте, но не реализовал пенальти, на 65-й он смог забить с игры. Винисиус Жуниор на 67-й сравнял счет. Габриэл Мартинелли отличился на 90+3-й.