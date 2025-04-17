Клопп согласен покинуть «Ред Булл» только ради «Реала» или сборной Бразилии

По информации источника, недавно близкие к бывшему главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу люди услышали от него, что он согласен покинуть «Ред Булл» только ради двух направлений: сборной Бразилии и мадридского «Реала».
Отмечается, что специалист в последнее время испытывает недовольство на новой работе. При этом наиболее реальными кандидатами на должность рулевого «селесао» являются Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», и Жорже Жезуш из саудовского «Аль-Хиляля».
Так что, думаю Перес скорее пригласит Алонсо, потому что он во-первых моложе, а значит более перспективный, и более амбициозный, ну и Алонсо есть куда расти, а Клопп уже пик своей тренерской карьеры скорее пережил. А ещё, учитывая склонность Переса всеми командовать и повелевать, молодым испанцем будет намного проще управлять и манипулировать, навязывая свои хотелки, чем его более старшим немецким коллегой.
Так что, думаю Перес скорее пригласит Алонсо, потому что он во-первых моложе, а значит более перспективный, и более амбициозный, ну и Алонсо есть куда расти, а Клопп уже пик своей тренерской карьеры скорее пережил. А ещё, учитывая склонность Переса всеми командовать и повелевать, молодым испанцем будет намного проще управлять и манипулировать, навязывая свои хотелки, чем его более старшим немецким коллегой.
Тоже самое хотел написать, то, о чём давно говорю- футбол Клоппа и Алонсо- почти синонимы. Не уверен, что вальяжные игроки Реала согласятся прессинговать и работать на поле... Ну а про Клоппа в Бразилии- вообще глупость. Это получится, как у Лобановского в ОАЭ, когда, нежных и непривыкших к силовому футболу арабов, Мэтр заставил пахать на поле.)))
Тоже самое хотел написать, то, о чём давно говорю- футбол Клоппа и Алонсо- почти синонимы. Не уверен, что вальяжные игроки Реала согласятся прессинговать и работать на поле... Ну а про Клоппа в Бразилии- вообще глупость. Это получится, как у Лобановского в ОАЭ, когда, нежных и непривыкших к силовому футболу арабов, Мэтр заставил пахать на поле.)))