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Клопп согласен покинуть «Ред Булл» только ради «Реала» или сборной Бразилии

вчера, 13:54

По информации источника, недавно близкие к бывшему главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу люди услышали от него, что он согласен покинуть «Ред Булл» только ради двух направлений: сборной Бразилии и мадридского «Реала».

Отмечается, что специалист в последнее время испытывает недовольство на новой работе. При этом наиболее реальными кандидатами на должность рулевого «селесао» являются Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», и Жорже Жезуш из саудовского «Аль-Хиляля».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Я никогда не считал Симеоне футбольным гением, но всегда считал его системным тренером и лучшим по строительству фортификационных сооружений. Симеоне мало выиграл? А что Флик? Выиграл ЛЧ в ковидный год, при пустых трибунах? Провалился в сборной, был уволен. Так чем он лучше? Я не против Флика, конкретно, я против отдельных его действий, которые, на мой взгляд вредят Барселоне. Имея такую шикарную атаку и исполнителей- недопустимо мучить и утомлять команду прессингом!!! Барса длжна созидать, но не разрушать!!! А последствия прессинга, обязательно скажутся... Это сейчас, пока в команде много молодых игроков, они еще не ощущают того, что может случиться...
Futurista
Futurista ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Да это и есть слэнг...
На самом деле в футболе слово "вертикаль" используется для обозначения действий футболиста (или игры) , который движется максимально быстро и прямо к воротам соперника , часто контратакуя, не тратя времени на развитие игры с большим количеством касаний в центре поля...
Футбольные академии не принимают это название "вертикальный футбол", но оно широко распространено в футбольном жаргоне...
В учебники конечно войдет, но позже)...
Karkaz
Karkaz ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:10
Поэтому у Клоппа была задача в Ливерпуле, по минимуму использовать переводчиков, чтобы точнее доносить смысл.
На счёт Флика не в курсе.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03
Повторюсь, рано или поздно уже все попались. И Анчи уже не раз попадался и Гвардиола и Моуриньо. Это разве открытие какое нибудь? Невозможно всегда выигрывать, какой бы системный футбол не был. Поэтому я не пойму, к чему делать на это акцент.
А кто системный тренер? Кто всегда выигрывает? Я не вижу. Хорошо, допустим системный тренер Симеоне. И что ему эта система даёт? Да, хороший сильный тренер. За 14 лет в Атлетико 2 чемпионства, 2 лиги европы. Неплохо, но как то системный футбол не далеко ушёл.
lobsterdam
lobsterdam ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:00
Это прямо цитата из учебника по футболу.
Но почему он "вертикальный"? Хотя... с другой стороны, ну назвали и назвали, может, так удобней. Похоже на футбольный слэнг.
lobsterdam
lobsterdam ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:55
А Флик знает испанский в нужном объеме? Хотя соглашусь, что общение напрямую без перевода как минимум делает понимание смысла сказанного доступнее.
Karkaz
Karkaz ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:51
У Клоппа в приоритете, чтобы все в команде говорили на одном языке. Он в Боруссии этого требовал и в Ливерпуле(есть статьи по этому поводу). Потому что он в первую очередь мотиватор, а не фишечки на доске показывать. Поэтому и ему нужно будет учить испанский и так же будет требовать от всех игроков.
Пересу то наверное не принципиально. Но Алонсо быстрее вольётся в коллектив ,так сказать, не чужой человек всё таки.
Т.е. это не я думаю, что нужен испанский тренер, а сам Клопп готов ли изучать язык, страну и готовы ли игроки к его требованиям.
Incredulous
Incredulous ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:54
Интересная трактовка. Вот к примеру во вчерашней игре в стартовом составе Мадрида было 2 бразильца, 2 француза, 1 англичанин, 1 уругваец, 1 австриец, 1 бельгиец, 1 немец и 2 испанца. Испанцев представляли Асенсио и Васкес. В следующем сезоне на позиции Васкеса будет играть англичанин Трент. Итого в основе Реала из испанцев останется Рауль Асенсио, и может быть Себальос.

И ты действительно думаешь, что этой команде необходим именно Испанский тренер?))
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:54
Они не просто забили на тренера, им так удобно. Другое дело, что я не могу себе представить, кто будет работать на поле и на тренировках в Реале- истеричка Вини, вальяжный Беллингем или старик Модрич? Реал не Барселона, где можно игроков загнать бездушным прессингом до умопомрачения, здесь другая истoрия, другие традиции. Я сегодня уже вспоминал про матч Реала с Юве, в финале ЛЧ-1998, где Реал, самым жесточайшим образом использовал прессинг, но это было- только в одной конкретной игре...
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:41
Привет, Дружище!!!
Согласятся ли вальяжные игроки работать на поле зависит напрямую от Переса, если он даст полный карт бланш тренеру, позволив ему полностью самостоятельно строить игру и принимать любые решения, независимо от звёздности и статуса игрока, и озвучит это при всей команде, то будут Мбаппе с Винисиусом наперегонки бегать, лишь бы не впасть в немилость тренера.

Железная дисциплина - это самое главное, чего сейчас не хватает команде. Последние игры показали, что игроки настолько расслабились и "забили" на тренера, что в буквальном смысле ходят пешком по полю, не боясь никаких последствий. А значит Анчелотти полностью утратил авторитет среди футболистов, как и желание что-то изменить.

Но я очень сомневаюсь, что Перес даст новому тренеру такую власть. Единственным, кому Флорентино дал такой карт бланш, был Моуринью, а тот начал злоупотреблять властью и часто перегибать палку. С тех пор прошло много лет, всё изменилось, футбол изменился, футболисты изменились, да и сам Перес изменился.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:36
Твоего Флика, прямым текстом послали, и не кто-нибудь, а высшее руководство НФС!!!!!!! Это первое. А второе, это то, о чем я всегда говорю- Флик бессистемный тренер, и рано или поздно на этом попадётся...
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
Флик тоже не подходит Барсе, точнее не подходил. Барса, которая грациозная, с перекатыванием мячика поперёк поля, набивание статистики владения мячом, контроль, поиск свободных зон.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:12
    Capral
    Capral ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 16:07
    Ага, а еще и потому- что играл в Реале. А то, что по стилю игры не подходит Реалу- так на это плевать...
    Karkaz
    Karkaz ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 16:01
    1. Почти все топ тренеры играют в один и тот же футбол. Тактическую гибкость мало кто использует. Анчеллоти проиграл, хотя было 2 матча и 4 тайма. Про Гвардиолу тоже говорят, что у него нет плана "Б". Моуриньо всегда играл от обороны. Поэтому про Клоппа не аргумент.
    2. Самое главное, почему Алонсо приоритетнее на место в Реал, потому что он знает испанский, в отличие от Клоппа. Так бы немец был бы фаворитом.
    Futurista
    Futurista ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 15:45, ред.
    Вертикальный футбол, также известный как футбол с вертикальным маршрутом, — это динамичный и атакующий стиль игры, который фокусируется на быстрых переходах и прямых передачах для проникновения в оборонительные линии противника. Это тактический подход, направленный на создание голевых возможностей путем использования пространства и совершения резких ускорений...
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 15:25
    Если не трудно, кто бы объяснил, что кроется под словами «вертикальный футбол»? Почему-то ничего не приходит в голову кроме как
    объяснение про «квадратный трёхчлен» из известного анекдота про Чапаева.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:22
    возвращайся Юрген. ты нужен как тренер в футбольном мире.
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 15:03
    Привет, Дружище!!!
    Тоже самое хотел написать, то, о чём давно говорю- футбол Клоппа и Алонсо- почти синонимы. Не уверен, что вальяжные игроки Реала согласятся прессинговать и работать на поле... Ну а про Клоппа в Бразилии- вообще глупость. Это получится, как у Лобановского в ОАЭ, когда, нежных и непривыкших к силовому футболу арабов, Мэтр заставил пахать на поле.)))
    FRZZ
    FRZZ
    вчера в 14:50
    Как раз кресло под Анчелотти пошатнулся...
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 14:31, ред.
    Ну, в Бразилию - это вряд ли, туда Анчелотти скорее уйдёт, тем более что итальянец сам не раз высказывался о своей любви к сборной Бразилии. А вот в Реал его Перес вполне может пригласить. Хотя, как по мне, Клопп и Хаби Алонсо не сильно отличаются как тренеры, разве что у Клоппа опыта в разы больше. А футбольная философия у них практически одна и та же, - скоростной, вертикальный, атакующий футбол, с быстрым пасом и высоким прессингом. Но и у обоих есть одна и та же ахиллесова пята, а именно из-за сильно интенсивного упора на атаку, очень мало уделяется внимания обороне. И в такой схеме нужно иметь в обойме во-первых очень надёжных игроков защитной линии, а во-вторых высококлассного опорника, которые будут перекусывать контратаки соперника. А ещё один минус как Клоппа, так и Алонсо - это отсутствие тактической гибкости. Оба тренера играют всегда в один и тот же футбол против любого соперника, и не умеют перестраивать игру по ходу матча, максимум, что могут изменить в игре, так это добавить интенсивности.

    Так что, думаю Перес скорее пригласит Алонсо, потому что он во-первых моложе, а значит более перспективный, и более амбициозный, ну и Алонсо есть куда расти, а Клопп уже пик своей тренерской карьеры скорее пережил. А ещё, учитывая склонность Переса всеми командовать и повелевать, молодым испанцем будет намного проще управлять и манипулировать, навязывая свои хотелки, чем его более старшим немецким коллегой.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:29
    Шутка какая-то
    112910415
    112910415
    вчера в 14:12
    о ! какая-то движуха уже !
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:07
    А что сам Клопп скажет? А то тут какие-то "люди" якобы знают за него уже все)))
    Гость
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