Клопп согласен покинуть «Ред Булл» только ради «Реала» или сборной Бразилии

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вчера, 13:54

По информации источника, недавно близкие к бывшему главному тренеру «Ливерпуля» люди услышали от него, что он согласен покинуть «Ред Булл» только ради двух направлений: сборной Бразилии и мадридского «Реала».

Отмечается, что специалист в последнее время испытывает недовольство на новой работе. При этом наиболее реальными кандидатами на должность рулевого «селесао» являются Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», и Жорже Жезуш из саудовского «Аль-Хиляля».