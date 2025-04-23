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«Бавария» ищет нового центрального защитника после вылета из Лиги чемпионов

вчера, 17:38

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария», которая долгое время не планировала усиление, теперь активно ищет центрального защитника.

После вылета из Лиги чемпионов от «Интера» в клубе осознали необходимость изменений в обороне и сейчас изучают рынок.

Переговоры о продлении контракта с Дайотчанкулем Упамекано застопорились из-за его высоких требований. Ким Мин-Джэ может согласиться на уход, если получит более привлекательное предложение. Кроме того, «Бавария» все еще стремится продлить контракт с Эриком Дайером, и переговоры продолжаются.

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Все комментарии
4566wsze7nct
4566wsze7nct
вчера в 21:52
вот даже интересно, кто оценил Мин Джэ в 50 млн евро. он реально играет на уровне защитника первой лиги. максимально топорный футболист да еще и с низким игровым интеллектом
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:19
Как думаешь Де врей бы подошел?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:56
Там не только одного защитника надо. Ещё 2-3...вдруг лазарет как обычно, пополнится )))Бавария ещё покажет себя в ЛЧ
Брулин
Брулин
вчера в 18:34
А много сейчас топовых ЦЗ, готовых играть с очень высокой линией обороны и играть в пас?
Сходу приходят в голову единицы, но их замучаешься покупать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:41
Ну значит вылет из ЛЧ и был тот самый "петух , который клюнул" для Баварии ...)
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