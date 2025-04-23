«Бавария» ищет нового центрального защитника после вылета из Лиги чемпионов

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вчера, 17:38

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария», которая долгое время не планировала усиление, теперь активно ищет центрального защитника.

После вылета из Лиги чемпионов от «Интера» в клубе осознали необходимость изменений в обороне и сейчас изучают рынок.

Переговоры о продлении контракта с застопорились из-за его высоких требований. может согласиться на уход, если получит более привлекательное предложение. Кроме того, «Бавария» все еще стремится продлить контракт с , и переговоры продолжаются.