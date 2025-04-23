«Бавария» ищет нового центрального защитника после вылета из Лиги чемпионов

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария», которая долгое время не планировала усиление, теперь активно ищет центрального защитника.
После вылета из Лиги чемпионов от «Интера» в клубе осознали необходимость изменений в обороне и сейчас изучают рынок.
Переговоры о продлении контракта с Дайотчанкулем Упамекано застопорились из-за его высоких требований. Ким Мин-Джэ может согласиться на уход, если получит более привлекательное предложение. Кроме того, «Бавария» все еще стремится продлить контракт с Эриком Дайером, и переговоры продолжаются.
Сходу приходят в голову единицы, но их замучаешься покупать.
Сходу приходят в голову единицы, но их замучаешься покупать.