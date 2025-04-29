Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

В Шереметьево открылась выставка, посвящённая победе ЦСКА в Кубке УЕФА

вчера, 13:56

В аэропорту Шереметьево открылась выставка, которая посвящена 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Об этом сообщает корреспондент источника с места событий.

В мероприятии приняли участие генеральный директор московского клуба Роман Бабаев и обладатель Кубка УЕФА в составе команды Евгений Алдонин.

Бабаев отметил:

Я был на том борту 20 лет назад. Шереметьево являются воздушными воротами страны, очень символично, что первый европейский трофей был привезён сюда. Помню, как встречали нас болельщики, было здорово. Рад всем, кто приехал, кто стал свидетелем такого момента.

Алдонин добавил:

Все ближе к финалу понимали, что цель достигаема. Хотя когда нам только сказали, что задача — финал, мы не поверили.

В Португалии местные болельщики, а «Спортинг» играл дома, слишком рано начали праздновать победу, это сыграло на руку. В итоге мы увезли трофей рано утром в Шереметьево.

В финале турнира в Лиссабоне в 2005 году ЦСКА обыграл португальский «Спортинг» со счётом 3:1.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА
28 апреля
ОфициальноНазвано имя лучшего тренера сезона в Чемпионшипе
28 апреля
ОфициальноБрат Беллингема признан лучшим молодым футболистом сезона в Чемпионшипе
28 апреля
«Ливерпуль» совершил исторический прорыв. В других элитных лигах Европы рекорды надолго
28 апреляRoman Novikov в блоге Цифровое измерениеКомментарии11
Дьёкереш оформил покер и опередил Салаха в борьбе за «Золотую бутсу»
28 апреля
Официально«Лудогорец» в 14-й раз подряд стал чемпионом Болгарии
28 апреля
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 18:11
Гордимся славными победами армейского клуба!
альсато
альсато
вчера в 15:22
Эйфория у меня была точно такая, когда (в детстве) Динамо Тбилиси выиграли Кубок Кубков!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 15:12
Приятно вспомнить моменты того матча.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 15:06, ред.
Да, это был просто праздник для всей страны, многие болельщики других наших клубов тоже радовались победе первой российской команды в Еврокубке.
hsj2njcwsf6p
hsj2njcwsf6p ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 14:59
Жаль что некоторым такую никогда не поставить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ twsk7pe5sqm3 (раскрыть)
вчера в 14:45
Гораздо "громче" успехи КБ. 1 чемпионство за 20 лет. Круто!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:31, ред.
А перед входом триумфальная арка, в виде стилизованных футбольных ворот, и бронзовый монумент, в виде шпиля, с футбольным мячом на вершине.)
twsk7pe5sqm3
twsk7pe5sqm3
вчера в 14:13
Теперь осталось только вспоминать и праздновать свои не громкие успехи
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:07
Лучшим игроком матча прессой и специалистами был признан Даниэль Карвальо ( 3 ассиста ).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 