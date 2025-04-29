В Шереметьево открылась выставка, посвящённая победе ЦСКА в Кубке УЕФА

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вчера, 13:56

В аэропорту Шереметьево открылась выставка, которая посвящена 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА . Об этом сообщает корреспондент источника с места событий.

В мероприятии приняли участие генеральный директор московского клуба и обладатель Кубка УЕФА в составе команды .

Бабаев отметил:

Я был на том борту 20 лет назад. Шереметьево являются воздушными воротами страны, очень символично, что первый европейский трофей был привезён сюда. Помню, как встречали нас болельщики, было здорово. Рад всем, кто приехал, кто стал свидетелем такого момента.

Алдонин добавил:

Все ближе к финалу понимали, что цель достигаема. Хотя когда нам только сказали, что задача — финал, мы не поверили. В Португалии местные болельщики, а «Спортинг» играл дома, слишком рано начали праздновать победу, это сыграло на руку. В итоге мы увезли трофей рано утром в Шереметьево.