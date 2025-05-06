Влахович может продолжить карьеру в «Арсенале»

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вчера, 20:35

Нападающий «Ювентуса» может покинуть клуб этим летом.

Туринский клуб готов рассмотреть предложения по 25-летнему сербу. По информации источника, Влахович может стать игроком «Арсенала».

Стоимость форварда составит от 50 до 60 миллионов евро, и лондонский клуб сможет позволить себе такую покупку благодаря своей финансовой стабильности.

«Арсенал» нуждается в новом центральном нападающем, так как в текущем сезоне у команды возникли трудности на острие атаки.