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«Локомотив» в гостях обыграл «Акрон»

вчера, 18:34
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Акрон» проиграл «Локомотиву» (1:4) в матче 30-го тура РПЛ.

На 24-й минуте Алексей Батраков реализовал пенальти и вывел «Локомотив» вперёд. На 48-й минуте Дмитрий Воробьев удвоил преимущество московского клуба. На 61-й минуте Сергей Пиняев довёл счёт до разгромного. На 85-й минуте полузащитник «Локомотива» Жилсон Беншипол отправил мяч в свои ворота. В дополнительное ко второму тайму автогол забил хавбек «Акрона» Арсений Дмитриев.

«Акрон» закончил чемпионат на 9-м месте (35 очков), «Локомотив» пришёл на 6-м месте (53 очка).

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 11:21
Поменяйте местами футболистов,забивших автоголы!
амурец
амурец
сегодня в 00:20
Локо с победой
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:38
Локо с победой !!!
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