«Локомотив» в гостях обыграл «Акрон»

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вчера, 18:34

«Акрон» проиграл «Локомотиву» (1:4) в матче 30-го тура РПЛ .

На 24-й минуте Алексей Батраков реализовал пенальти и вывел «Локомотив» вперёд. На 48-й минуте Дмитрий Воробьев удвоил преимущество московского клуба. На 61-й минуте Сергей Пиняев довёл счёт до разгромного. На 85-й минуте полузащитник «Локомотива» Жилсон Беншипол отправил мяч в свои ворота. В дополнительное ко второму тайму автогол забил хавбек «Акрона» Арсений Дмитриев.

«Акрон» закончил чемпионат на 9-м месте (35 очков), «Локомотив» пришёл на 6-м месте (53 очка).