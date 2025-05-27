«Арсенал» сделал предложение по Дьёкерешу

Представители «Арсенала» встретились с агентом нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша Хасаном Четинкайей. Сообщается, что «канониры» предложили за трансфер игрока более 70 миллионов евро. Сегодня представители «Арсенала» должны встретиться с президентом «Спортинга».
Напомним, Дьёкереш является одним из лучших бомбардиров текущего сезона.
Дьекереш выглядит более подходящим на мой вкус. Шешко моложе и по косвенным признакам они видят за ним огромные перспективы...
Но Венгер в Яя Саного тоже перспективы видел, надо готового номер 9
Дьекереш выглядит более подходящим на мой вкус. Шешко моложе и по косвенным признакам они видят за ним огромные перспективы...
Но Венгер в Яя Саного тоже перспективы видел, надо готового номер 9
Лично я хотел бы имено шведа, хочется именно такого игрока, готового!
Лично я хотел бы имено шведа, хочется именно такого игрока, готового!