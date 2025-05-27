«Арсенал» сделал предложение по Дьёкерешу

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вчера, 15:20

Представители «Арсенала» встретились с агентом нападающего «Спортинга» Хасаном Четинкайей. Сообщается, что «канониры» предложили за трансфер игрока более 70 миллионов евро. Сегодня представители «Арсенала» должны встретиться с президентом «Спортинга».

Напомним, Дьёкереш является одним из лучших бомбардиров текущего сезона.