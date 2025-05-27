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«Арсенал» сделал предложение по Дьёкерешу

вчера, 15:20

Представители «Арсенала» встретились с агентом нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша Хасаном Четинкайей. Сообщается, что «канониры» предложили за трансфер игрока более 70 миллионов евро. Сегодня представители «Арсенала» должны встретиться с президентом «Спортинга».

Напомним, Дьёкереш является одним из лучших бомбардиров текущего сезона.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:08
Присоединяюсь.
Дьекереш выглядит более подходящим на мой вкус. Шешко моложе и по косвенным признакам они видят за ним огромные перспективы...
Но Венгер в Яя Саного тоже перспективы видел, надо готового номер 9
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:14
За последние недели две было множество разных инсайдерских заявлений как подтверждающих это, так и опровержающих. Судя по более надежным источникам, в клубе сейчас идет серьезное обсуждение двух кандидатов на место форварда! Наш спорт.дир Бертра хочет привести в клуб Дьекереша, считая его готовым форвардом, который даст результат здесь и сейчас, в то время как Артета хочет заполучить Шешко, считая его перспективным форвардом!
Лично я хотел бы имено шведа, хочется именно такого игрока, готового!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:29
Это то, что нужно Арсеналу
Гость
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