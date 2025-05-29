«Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Ростова» Николая Комличенко за 2,8 миллиона евро. Стороны подпишут контракт сроком на три года.
Футболист до последнего выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком». «Красно-белые» предлагали соглашение по схеме «2+1», однако игрок предпочёл железнодорожников.
Ну скажем, Ростов в Лучшую Лигу Мира, как вы выразились не опустят, найдутся и игроки, да и деньжата после распродажи лидеров на обновление состава и Главный тренер объявится, а нет так Балахнин в шестой раз придёт команду спасать. Вопрос в другом, почему до окончания сезона, на конуне финала Кубка страны началась трансферная компания? Будет ли теперь Комличенко ноги свои ломать за Ростов, когда на горизонте моячит Москва?
Болейте за своих, а не против чужих!
Ну скажем, Ростов в Лучшую Лигу Мира, как вы выразились не опустят, найдутся и игроки, да и деньжата после распродажи лидеров на обновление состава и Главный тренер объявится, а нет так Балахнин в шестой раз придёт команду спасать. Вопрос в другом, почему до окончания сезона, на конуне финала Кубка страны началась трансферная компания? Будет ли теперь Комличенко ноги свои ломать за Ростов, когда на горизонте моячит Москва?
Болейте за своих, а не против чужих!