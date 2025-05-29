Николай Комличенко согласовал контракт с «Локомотивом»

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вчера, 10:25

«Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Ростова» за 2,8 миллиона евро. Стороны подпишут контракт сроком на три года.

Футболист до последнего выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком». «Красно-белые» предлагали соглашение по схеме «2+1», однако игрок предпочёл железнодорожников.