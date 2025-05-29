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Николай Комличенко согласовал контракт с «Локомотивом»

вчера, 10:25

«Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Ростова» Николая Комличенко за 2,8 миллиона евро. Стороны подпишут контракт сроком на три года.

Футболист до последнего выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком». «Красно-белые» предлагали соглашение по схеме «2+1», однако игрок предпочёл железнодорожников.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:07
Понятие "опорник Зобнин", я услышал только от тебя. Поэтому не выкручився, не поможет. А то, что ты постоянно врешь, так это уже не новость, давно привыкли. Сначала, ты признал, что в Реале не было сб.мира в 50-х, и сказал, цитирую: "Ну да, это я перепутал с Реалом нулевых". А на другой день, начал снова лезть на попятную...
Теперь, буду записывать твои слова, как ты.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:24
Серьёзно??? У меня был информационный комментарий. К которому не уместен ваш совет.
Да, я знаю больше.
stanichnik
stanichnik ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 16:58, ред.
Оставим пока осведомлённость Виктора о трансферных планах Спартака на ближайшее межсезонье.
А продолжим нашу беседу. Первое: на "ты" мы не переходили. Второе: вы продолжаете игнорировать мой совет внимательно следить за новостями, Спартак и Локо фигурируют в содержании этой заметки в верху, не сочтите за труд, покрутите пожалуйста колёсико мышки и ещё раз внимательно прочтите содержание этой заметки. И третье: вы продолжаете настаивать, что Спартак не делал предложение по Комличенко. Тогда откуда модераторы взяли информацию о том, что «Красно-белые» предлагали соглашение по схеме «2+1»? Или вы знаете гораздо больше чем админы сайта, или ставите под сомнение их компетентность и достоверность располагаемой на сайте информации?
Болейте за своих, а не против чужих!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:43
Или Комличенко тебе сам сказал, что выбирал между Спартаком и ЛОКО???
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:42
Всегда у меня для Зобнина только одно место в полузащите это ЦП бокс-ту-бокс. Но это когда у него и физика и скорость лучше были. И на правый фланг обороны его ставят из-за схожих навыков для этих позиций.
Я тебе даже больше скажу, Зобнин и правым полузащитником играл.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:39
А мало ли что тут написано. Журналюги могут, что угодно писать между кем и кем он выбирает.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:38
У Карреры он играл ЦП с ролью бокс-ту-бокс. И правого защитника. И опорника он играл, но это абсолютно не его место. Точно так же как и роль диспетчера. Я уж точно лучше тебя знаю на каких позициях он в Спартаке играл и какую роль выполнял. Если кто тут туман наводит, как и с Марадонной, то точно не я.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:35
Твой совет не по адресу. У меня комментарий информационного плана. Ведь человек не знал.
Capral
Capral
вчера в 15:35
Может и не делал, но с какого перепугу, Комли выбирал- между Спартаком и Локо, ты не подумал???!!! Или он сам хотел припереться в Спартак?! А про опорника Зобнина, врешь ты, потому что сам говорил, что у Карреры- он играл опорника!!! Я, в отличие от тебя, чужие комменты не записываю, чтобы потом показывать, а напрасно...
stanichnik
stanichnik ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 15:32
Я вам дал конкретное время и дату новости на soccere, где сказано об интересе к форварду Ростова Николаю Комличенко со стороны Спартака. Ну раз не хотите внимательно следить за новостями, ради Бога, ваше право.
Вы же намеренно своим комментарием от 13:08 цепляете Виктора, обсуждавшего ИНТЕРЕС, а не ПРЕДЛОЖЕНИЕ, как вы пишете, фк Спартак к Комличенко.
Да, и прочтите пожалуйста ВНИМАТЕЛЬНО ещё раз комментарий Виктора, там ни слова нет про покупку, там речь: ...имели виды.., а это совсем другое значение.
И, да: Болейте за своих, а не против чужих!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:30, ред.
И что доказывать??? То, что ты не знал, что Спартак официального предложения по Комличенко не делал??? Так я в этом уверен.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:28
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 15:24
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 15:03
      И это было ему адресовано, что бы он знал, что Спартак никаких шагов по Комличенко не делал. В чём я не прав??? Он на полном серьёзе тут рассуждает, что Спартак собирался покупать Комличенко. А по факту это лишь слухи.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 15:01
      Вот и надо было ему сказать, что Комличенко в ЛОКО. И Спартак тут не причём.
      И для информации, Спартак вообще не делал официального предложения по Комличенко.
      Совет не по адресу.
      stanichnik
      stanichnik ответ Jean_Valjean (раскрыть)
      вчера в 14:58
        Jean_Valjean
        Jean_Valjean ответ stanichnik (раскрыть)
        вчера в 13:30
        Вот кстати логичный вопрос: почему в его адрес не было вопроса причём тут Спартак???
        Jean_Valjean
        Jean_Valjean ответ stanichnik (раскрыть)
        вчера в 13:29
          Jean_Valjean
          Jean_Valjean ответ stanichnik (раскрыть)
          вчера в 13:27
          Я как раз слежу. О том и говорю, что люди здесь разбирают то чего и не было. Спартак не делал официального предложени по Комличенко. Соответственно и говорить об этом нечего.
          stanichnik
          stanichnik ответ Jean_Valjean (раскрыть)
          вчера в 13:25, ред.
          Причём тут Спартак? Следите за новостями, он уже одной ногой в Локомотиве.
          Jean_Valjean
          Jean_Valjean
          вчера в 13:08
          Спартак не делал официального предложения по Комличенко. Поэтому и говорить не о чем.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
          вчера в 12:32
          Мне тоже эта поспешность не нравится. Слухи про Осипено, сага про Комличенко. Как будто заговор против Ростова. Я сторонник честной борьбы, а не закулисных интриг.
          stanichnik
          stanichnik ответ протон (раскрыть)
          вчера в 12:06, ред.
          Доброго Здоровья, протон!
          Ну скажем, Ростов в Лучшую Лигу Мира, как вы выразились не опустят, найдутся и игроки, да и деньжата после распродажи лидеров на обновление состава и Главный тренер объявится, а нет так Балахнин в шестой раз придёт команду спасать. Вопрос в другом, почему до окончания сезона, на конуне финала Кубка страны началась трансферная компания? Будет ли теперь Комличенко ноги свои ломать за Ростов, когда на горизонте моячит Москва?
          Болейте за своих, а не против чужих!
          Capral
          Capral ответ альсато (раскрыть)
          вчера в 11:59
          Приветище, Дружище!!!
          У нас, в части, тоже похожее было, правда без ростовчан, но с литовцами.
          Твоя история- интересная и поучительная.))) Спасибо, было любопытно и даже интригующе...
          альсато
          альсато ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 11:10
          Здравия Желаю, Виктор!..Разрешите поведать одну историю из жизни...и так на дворе 1988 год-первенство Вооруженных сил...сутки едем в поезде, далее 4 часа на Камазе, руководство в уазике соответственно.. приезжаем, Бог мой!.. Красотища-Тайга!.Поселок-как с иголочки, стадион-ну только электронного табло нет, басейн-25-ть метров, залы баскетбольные, борьбы, тяжелой атлетики, фехтования и еще черт знает чего и все под крышей!...ну, а теперь к самой сути...местная дивизионная команда выиграли свои Армейские соревнования...и все для нас складывается лучше не придумаешь ..ведем после первого тайма 3-0!...второй, правда начали на десять минут позже...ждали "воронок"))))....ну значит так..выводят (два бойца и старлей) из авто какого то дрища, одевают на него амуницию и начинаем второй...итог..3-3!..(этот рыжий ушастик нам три вколотил)))).только по пендалям мы прошли дальше...а когда после игры я с ним разговорился..оказывается парнишка из Ростова на Дону (заигран за СКА Ростов)...а сюда отправлен на перевоспитание)))))...Так, что земля Ростовская-на таланты футбольные богата!....Уверен с Ростовом будет все впорядке!)))
          2k9tmddf2qdd
          2k9tmddf2qdd
          вчера в 11:04
          Ростов решили развалить.
          Capral
          Capral ответ матос (раскрыть)
          вчера в 11:00
          Я думаю, в Локо должно получиться. По стилю вполне подходит. Не вижу большой разницы между Ростовом и Локомотивом...
          матос
          матос ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 10:56
          Посмотрим как у него сложится еще в одной столичной команде , ведь в Динамо толком у него ничего не получилось в свое время и отправился Калёк на берега Дона))
          Capral
          Capral ответ матос (раскрыть)
          вчера в 10:51
          Привет, Маратик!!!
          Да это просто Счастье, что он не в Спартаке!!! По всем данным, Спартаку он не подходит!!! Но Коля оказался умнее руководства КБ и выбрал Локо. Молодец!!!
          матос
          матос ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 10:46
          Виктор привет! И слава богу что этот Коля в депо уйдет а не в Спартак. Возможно из ЦН (россиян) Спартаку подошел бы Сергеев но им обоим под 30 лет уже а наши и моложе бегать весь матч не хотят , им главное контракт по жирнее получить а дальше покер на всё.
          Гость
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