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Мудрик приехал на финал Лиги конференций, чтобы забрать медаль

вчера, 21:57
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик приехал на финал Лиги конференций, несмотря на дисквалификацию за допинг.

Игрок сегодня был замечен в Польше, в городе Вроцлаве, где пройдет финал Лиги конференций между «Челси» и «Бетисом». Как пишет Daily Mail, один из болельщиков спросил украинца, зачем он приехал на этот матч. Мудрик ответил, что ему нужно забрать свою медаль.

Мудрик не играл с 28 ноября 2024 года. В рамках Лиги конференций он провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
сегодня в 12:50
И где он играл??? На основном турнире все свои матчи по 90 минут отыграл. Палмер, можно сказать, кроме финала ни один матч целиком не провёл. И на основном этапе англичанин вообще ни одной игры не сыграл. Только в плэй офф.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:49
На халяву и уксус сладкий
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 05:25, ред.
У него 3 гола и 3 передачи в 4 матчах . У того же Палмера в 6 матчах 3 передачи и всё . Так кто из них больше заслужил ?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:07
кто бы сомневался, этот своего не упустит!
a8c7guwm8aad
a8c7guwm8aad
вчера в 22:33
Если это заслуживает пусть получает
Capral
Capral
вчера в 22:06
Удачи, тебе, Миха!!!!!!!
Надеюсь на твоё скорое возвращение и верю в твою невиновность!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:59, ред.
На сколько он дисквалифицирован за допинг??? Эх, жаль не пожизненно.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:58
Только на это он и тянет, чтобы не играя получить медаль.
Гость
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