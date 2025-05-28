Мудрик приехал на финал Лиги конференций, чтобы забрать медаль

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вчера, 21:57

Футболист лондонского «Челси» приехал на финал Лиги конференций, несмотря на дисквалификацию за допинг.

Игрок сегодня был замечен в Польше, в городе Вроцлаве, где пройдет финал Лиги конференций между «Челси» и «Бетисом». Как пишет Daily Mail, один из болельщиков спросил украинца, зачем он приехал на этот матч. Мудрик ответил, что ему нужно забрать свою медаль.

Мудрик не играл с 28 ноября 2024 года. В рамках Лиги конференций он провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.