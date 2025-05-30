«Мец» в дополнительное время переиграл «Реймс» и вышел в Лигу 1

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сегодня, 00:31

«Реймс» уступил «Мецу» в ответном стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции — (1:3 после дополнительного времени, по сумме двух встреч 2:4).

У хозяев поля на 57-й минуте отличился Анж Мартьяль Тиа, однако на 78-й счёт сравнял Матьё Юдоль. В дополнительное время «Мец» забил ещё дважды — на 110-й минуте точен был Альфа Туре, а на 114-й Готье Эн удвоил преимущество команды.

Таким образом, «Мец» возвращается в высший дивизион спустя год после вылета, а «Реймс» вылетел из Лиги 1.