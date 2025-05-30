Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Черданцев: «Батракову нужно двигаться вперёд»

вчера, 10:57

Комментатор Георгий Черданцев высказался о перспективах игрока «Локомотива» Алексея Батракова и его возможном продлении контракта с клубом.

В «Локомотиве» Батраков на своём месте. Он один из лидеров, несмотря на возраст. Его уважают партнеры, его любят болельщики. Но если «Локо» не имеет возможности усиливать состав и включаться по-настоящему в чемпионскую гонку, то, наверное, Батракову нужно по карьере двигаться вперёд. Возможно, сделать переход внутри чемпионата России. Нужно идти в команду с по-настоящему чемпионскими амбициями и смотреть, как проявишь себя там.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Transfermarkt признал Алексея лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
Голкипер «Ахмата» Ульянов: «Считаю, что мы несправедливо попали в стыки»
29 мая
Олег Кононов прокомментировал слухи о возможной отставке из «Торпедо»
29 мая
Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал уровень футбола в РПЛ
29 мая
Ташуев: «Пока сложно говорить, поняли ли в клубе моё решение»
29 мая
Андрей Талалаев высказался о работе Игоря Осинькина в «Крыльях Советов»
29 мая
Ганчаренко высказался о будущем в «Пари НН»
28 мая
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:07
Двигаться вперёд, это хорошо, в движении и развитии смысл жизни. Только куда двигаться, кто его зовёт, какие перспективы для движения?)
f56ryrpwhsbz
f56ryrpwhsbz
вчера в 14:23
Пусть вначале Локомотив подымает,а дальше сам разберётся
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 14:09
Ага, прямо в европу, на лавку.
Сейчас опять перехвалят и пи пацану
альсато
альсато
вчера в 13:43
Вот как ВЫ думаете, кого у нас больше ВСЕГО в стране?.. Правильно-СОВЕТЧИКОВ!)))
112910415
112910415
вчера в 13:35
Не, он же не бразилец же...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:21, ред.
Черданцев это верный пес зенита ... услуживает им и столуеться у них...)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:27
Приветствую, Володя!!!
Спасибо, что напомнил.))) А ведь действительно, так и есть!!! А я то думаю...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:14
Дык он и работает на Зенит! Весь срач тв... Приветствую Виктор!
Capral
Capral
вчера в 11:07
А куда двигаться- неверно в Зенит? Чердак как обычно- без чердака.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 