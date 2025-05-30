Черданцев: «Батракову нужно двигаться вперёд»

Комментатор высказался о перспективах игрока «Локомотива» и его возможном продлении контракта с клубом.

В «Локомотиве» Батраков на своём месте. Он один из лидеров, несмотря на возраст. Его уважают партнеры, его любят болельщики. Но если «Локо» не имеет возможности усиливать состав и включаться по-настоящему в чемпионскую гонку, то, наверное, Батракову нужно по карьере двигаться вперёд. Возможно, сделать переход внутри чемпионата России. Нужно идти в команду с по-настоящему чемпионскими амбициями и смотреть, как проявишь себя там.