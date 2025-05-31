Осинькин поделился планами на будущее

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вчера, 08:50

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» высказался о своём будущем после ухода из самарского клуба.

На вопрос, хочет ли он отдохнуть от работы, Осинькин ответил:

Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Всегда не хватает отпусков. Но если будет по-настоящему интересное предложение — его тоже стоит рассмотреть. Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать. Пока буду только этим заниматься. А предложений я ещё не получал.

Игорь Осинькин работал в «Крыльях Советов» с 2020 по 2025 год. Уже известно, кого «Крылья» рассматривают ему на замену.