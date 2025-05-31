Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Осинькин поделился планами на будущее

вчера, 08:50

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем после ухода из самарского клуба.

На вопрос, хочет ли он отдохнуть от работы, Осинькин ответил:

Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Всегда не хватает отпусков. Но если будет по-настоящему интересное предложение — его тоже стоит рассмотреть. Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать. Пока буду только этим заниматься. А предложений я ещё не получал.

Игорь Осинькин работал в «Крыльях Советов» с 2020 по 2025 год. Уже известно, кого «Крылья» рассматривают ему на замену.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черданцев: «Батракову нужно двигаться вперёд»
30 мая
Голкипер «Ахмата» Ульянов: «Считаю, что мы несправедливо попали в стыки»
29 мая
Олег Кононов прокомментировал слухи о возможной отставке из «Торпедо»
29 мая
Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал уровень футбола в РПЛ
29 мая
Ташуев: «Пока сложно говорить, поняли ли в клубе моё решение»
29 мая
Андрей Талалаев высказался о работе Игоря Осинькина в «Крыльях Советов»
29 мая
Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:06
))))...скажу репликой из кинофильма "Хороший, плохой, злой"..(злого героя) :"если работаешь чтобы жить, то зачем убиваться на работе"?)))))
y6md73f7n33h
y6md73f7n33h
вчера в 09:33
К Федотову пойдет ничего не делать, а куча всяких -ичей уже ждут своей очереди.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:11
Семью забывать нельзя - надо искать работу)))
Хороший специалист без дела не останется.
qveuh99zntfp
qveuh99zntfp
вчера в 08:55
Без работы он не будет а сейчас нужен отдых!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 