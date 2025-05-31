Дзюба считает «Интер» фаворитом в финале Лиги чемпионов

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба назвал «Интер» фаворитом финального матча Лиги чемпионов.
Для меня фаворит в этом матче с небольшим перевесом – это «Интер». Я думаю, что итальянцы смогут победить, в атаке Мартинес и Тюрам должны создать проблемы для ПСЖ.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Пари Сен-Жермен» состоится сегодня, 31 мая, на стадионе в Мюнхене.
Румменигге обещал итальянцам теплый прием и поддержку. Ну посмотрим...
Моё пожелание интеристам: не давайте принимать мяч грузину, лишите его мяча, всеми возможными способами, не подпускайте его с мячом к вашей штрафной. Сейчас в персоналку не играют, а напрасно...
Румменигге обещал итальянцам теплый прием и поддержку. Ну посмотрим...
Моё пожелание интеристам: не давайте принимать мяч грузину, лишите его мяча, всеми возможными способами, не подпускайте его с мячом к вашей штрафной. Сейчас в персоналку не играют, а напрасно...
Что та, что другая команда хороши на пространстве. Энрике тоже показал в этом сезоне, что может играть от обороны, а потом распрямляться в контратаку, отправляя мяч в центр, откуда идёт пас на фланг. Впереди взаимозаменяемые игроки атаки. У Интера почти тоже самое, только в основном пас вперёд идёт верхом, за него всегда готовы зацепиться любо Тюрам, либо Лаутаро. А дальше пас во фланг на несущегося латераля.
Интересно кто кому мяч отдаст или что заставит это сделать.
Что та, что другая команда хороши на пространстве. Энрике тоже показал в этом сезоне, что может играть от обороны, а потом распрямляться в контратаку, отправляя мяч в центр, откуда идёт пас на фланг. Впереди взаимозаменяемые игроки атаки. У Интера почти тоже самое, только в основном пас вперёд идёт верхом, за него всегда готовы зацепиться любо Тюрам, либо Лаутаро. А дальше пас во фланг на несущегося латераля.
Интересно кто кому мяч отдаст или что заставит это сделать.
Кроме всего, следует признать, что он неплохо вписался в общую схему ПСЖ и не портит впечатления, во всяком случае- не выпадает. Однако, можно вспомнить, что и первые месяцы в Наполи, он также резво начинал, заставил заговорить о себе, но потом скис и уже не играл так ярко как прежде... Поэтому не будем особо торопить события, подождем и наберемся терпения.
Не следует его переоценивать, но надо признать, что общий уровень европейского футбола упал, и на этом фоне, грузин смотрится неплохо.
Кроме всего, следует признать, что он неплохо вписался в общую схему ПСЖ и не портит впечатления, во всяком случае- не выпадает. Однако, можно вспомнить, что и первые месяцы в Наполи, он также резво начинал, заставил заговорить о себе, но потом скис и уже не играл так ярко как прежде... Поэтому не будем особо торопить события, подождем и наберемся терпения.
Не следует его переоценивать, но надо признать, что общий уровень европейского футбола упал, и на этом фоне, грузин смотрится неплохо.