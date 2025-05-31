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Дзюба считает «Интер» фаворитом в финале Лиги чемпионов

вчера, 10:47
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба назвал «Интер» фаворитом финального матча Лиги чемпионов.

Для меня фаворит в этом матче с небольшим перевесом – это «Интер». Я думаю, что итальянцы смогут победить, в атаке Мартинес и Тюрам должны создать проблемы для ПСЖ.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Пари Сен-Жермен» состоится сегодня, 31 мая, на стадионе в Мюнхене.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:21, ред.
Всё очень просто: он- технарь, способный обострить ситуацию у ворот соперника- это надо признать и принять. Он не гений, но достаточно обостряющий футболист, которого надо лишить мяча еще на фланге, где он обычно пасется... Меня всегда поражало то обстоятельство, что он, фактически один, постоянно стоит на своем левом фланге и на него никто не обращает внимания, а обращают только тогда, когда он, получив мяч у штрафной соперника уже идет в обводку и обостряет. Но тогда уже поздно, он за счет своего дриблинга может подпортить настроение неприятелю.
Кроме всего, следует признать, что он неплохо вписался в общую схему ПСЖ и не портит впечатления, во всяком случае- не выпадает. Однако, можно вспомнить, что и первые месяцы в Наполи, он также резво начинал, заставил заговорить о себе, но потом скис и уже не играл так ярко как прежде... Поэтому не будем особо торопить события, подождем и наберемся терпения.
Не следует его переоценивать, но надо признать, что общий уровень европейского футбола упал, и на этом фоне, грузин смотрится неплохо.
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:56
Капрал, Не признание ли это Хвичи?) помню ты всегда его критиковал, и особо сильным игроком не считал. Меня удивил твой ком
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 11:13
Для меня также Интер фаворит. Там сыгранность и опыт. Ну не факт, что победят. Как скажутся эти слухи, что Индзаги в СА собрался и типа дал уже согласие и объявит об уходе после финала?
Что та, что другая команда хороши на пространстве. Энрике тоже показал в этом сезоне, что может играть от обороны, а потом распрямляться в контратаку, отправляя мяч в центр, откуда идёт пас на фланг. Впереди взаимозаменяемые игроки атаки. У Интера почти тоже самое, только в основном пас вперёд идёт верхом, за него всегда готовы зацепиться любо Тюрам, либо Лаутаро. А дальше пас во фланг на несущегося латераля.
Интересно кто кому мяч отдаст или что заставит это сделать.
Capral
Capral
вчера в 10:57, ред.
ПСЖ выглядит мощнее. Если перед игрой с Барсой, я в общих чертах представлял себе, как будет играть Интер, то сейчас понятия не имею. Я конечно за Интер и за Индзаги, но им будет очень трудно. С одной стороны, ПСЖ более предсказуемая команда, чем Барса, играет в классический футбол, с другой- все линии у французов в порядке, в отличие от испанцев.
Румменигге обещал итальянцам теплый прием и поддержку. Ну посмотрим...

Моё пожелание интеристам: не давайте принимать мяч грузину, лишите его мяча, всеми возможными способами, не подпускайте его с мячом к вашей штрафной. Сейчас в персоналку не играют, а напрасно...
протон
протон
вчера в 10:56
Поболею за Интер.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:50
Ну а я считаю что ЛЧ возьмет ПСЖ...
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