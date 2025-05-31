Дзюба считает «Интер» фаворитом в финале Лиги чемпионов

Форвард тольяттинского «Акрона» назвал «Интер» фаворитом финального матча Лиги чемпионов.

Для меня фаворит в этом матче с небольшим перевесом – это «Интер». Я думаю, что итальянцы смогут победить, в атаке Мартинес и Тюрам должны создать проблемы для ПСЖ .