«Пари НН» проиграл «Сочи» в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ

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вчера, 19:02

«Пари НН» потерпел поражение от «Сочи» в ответном стыковом матче за право сохранить место в РПЛ на следующий сезон (1:3).

На 21-й минуте счёт открыл Кирилл Заика. Удвоил преимущество команды из Краснодарского края Мартин Крамарич на 45+4-й, реализовав пенальти. На 45+7-й словенский футболист сделал дубль. В составе нижегородцев единственным голом отметился Хуан Мануэль Боселли, забивший с одиннадцатиметрового на 84-й.

По сумме двух игр «Пари НН» уступил 3:4 и по спортивному принципу должен вылететь в Первую лигу, а «Сочи» — выйти в высший дивизион.