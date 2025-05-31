«Пари НН» проиграл «Сочи» в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ

«Пари НН» потерпел поражение от «Сочи» в ответном стыковом матче за право сохранить место в РПЛ на следующий сезон (1:3).
На 21-й минуте счёт открыл Кирилл Заика. Удвоил преимущество команды из Краснодарского края Мартин Крамарич на 45+4-й, реализовав пенальти. На 45+7-й словенский футболист сделал дубль. В составе нижегородцев единственным голом отметился Хуан Мануэль Боселли, забивший с одиннадцатиметрового на 84-й.
По сумме двух игр «Пари НН» уступил 3:4 и по спортивному принципу должен вылететь в Первую лигу, а «Сочи» — выйти в высший дивизион.
Ну нельзя заранее было такое делать.
НН вместо того, что бы рвать и метать, для того, что бы остаться в РПЛ, последние минуты вяло и непонятно куда пинали мяч.
А зачем напрягаться если заранее знаешь, что при любом раскладе остаёшься.
Судья дабавил 5 минут из которых максимум играли две и то с натяжкой.
В любом другом случае судья ещё бы дабавил, а тут было и так всё понятно.
К Сочи притензий нет, они сделали, что от них ждали, а вот к РПЛ и НН есть вопросы.
Не удивлюсь если Гончаренко сам подаст в отставку.
Во во время матча у него было удивлённое лицо, он не понимал, что происходит.
Думаю надо подключать полиграф... по крайней мере подозрения есть и в этом виноваты сами игроки НН.
Ну нельзя заранее было такое делать.
НН вместо того, что бы рвать и метать, для того, что бы остаться в РПЛ, последние минуты вяло и непонятно куда пинали мяч.
А зачем напрягаться если заранее знаешь, что при любом раскладе остаёшься.
Судья дабавил 5 минут из которых максимум играли две и то с натяжкой.
В любом другом случае судья ещё бы дабавил, а тут было и так всё понятно.
К Сочи притензий нет, они сделали, что от них ждали, а вот к РПЛ и НН есть вопросы.
Не удивлюсь если Гончаренко сам подаст в отставку.
Во во время матча у него было удивлённое лицо, он не понимал, что происходит.
Думаю надо подключать полиграф... по крайней мере подозрения есть и в этом виноваты сами игроки НН.