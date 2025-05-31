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«Пари НН» проиграл «Сочи» в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ

вчера, 19:02
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Пари НН» потерпел поражение от «Сочи» в ответном стыковом матче за право сохранить место в РПЛ на следующий сезон (1:3).

На 21-й минуте счёт открыл Кирилл Заика. Удвоил преимущество команды из Краснодарского края Мартин Крамарич на 45+4-й, реализовав пенальти. На 45+7-й словенский футболист сделал дубль. В составе нижегородцев единственным голом отметился Хуан Мануэль Боселли, забивший с одиннадцатиметрового на 84-й.

По сумме двух игр «Пари НН» уступил 3:4 и по спортивному принципу должен вылететь в Первую лигу, а «Сочи» — выйти в высший дивизион.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
вчера в 23:56
НН идите в пердив (((
112910415
112910415
вчера в 21:54, ред.
Нижние были в курсе и особо не играли
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
... "Сочи". Три недели жил рядом со стадионом и прекрасно знаю, как тяжело добираться до него из города. Кстати, протяжённость города вдоль береговой линии 145 (!) километров. Вот и представьте себя на месте болельщика.
nubom
nubom ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 20:57
Вы это про болельщиков Химок?...
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:35
Привет, Володя!!!
И не говори. Против ковидной молодежи ростовчан выставили основу и выиграли-10:1. И не стыдно...
А впрочем, какой стыд и у кого??? А разве с Черноморцем лучше поступили?
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 20:33
По мне как не Сочи не ПНН не заслуживают в РПЛ
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:25
Приветствую Виктор! Сразу вспомнилась игра сочей с молодежью Ростова!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:22
Я это знаю Толя...инфа у тебя всегда верная...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:15
Кому всё это нужно ? Болельщикам. Посмотрели футбол и... нырь в Чёрное море. Кстати, от города до стадиона добираться - чёрт ногу сломит; может, поэтому и на трибунах кот наплакал. Даже не кот, а котёнок, которого наказала мама кошка за то, что не слушается её и папу ( по поводу последнего, правда, большие сомнения ).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:05
Так НН внакладе не остались. Ротенберг умеет благодарить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:03
Вова, а я лапшу на уши стараюсь не вешать
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:01
Заголовок в корне неправильный! Пари не проиграл , а сдал сочи игру! вротенберг доволен! в пари тоже(((
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:45
Рад за Сочи. Поздравляю с возвращением в РПЛ! А Ганчаренко пусть возвращается в первый класс тренерской школы и учится заново быть тренером.
TheBoLt
TheBoLt ответ lukarelli (раскрыть)
вчера в 19:40
После таких договорняков хочется, чтобы место Химок отдали клубу, который не участвовал в стыковых матчах. Дали бы Оренбуругу или Факелу шанс (в зависимости от возможности продления лицензии). Пускай со своими договорняками и НН и Сочи идут в пердив на год
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:39
Толя привет...! Похоже на правду .
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:32
Дайте Химкам лицензию в долг,чтобы не повадно было играть договорняки
anzhi1
anzhi1
вчера в 19:27
Вообще не понятно, так НН все равно остается в рпл или нет?
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:22, ред.
Я, вот не понимаю: КАК из этой достаточно серенькой игры, УМУДРИЛИСЬ сделать триллер, который держал в напряжении до конца?
"Игру" Пари НН я кроме как БЕЗОБРАЗИЕМ на звать не могу!
В прочем, они и в Сочи плохо играли, только повезло, что в концовке сочинцы стали уже чистыми "оборонцами".
А, ведь, сегодня железно могло быть и 4-0, и 5-0...
Только игрочишки Сочи в концовке сплоховали.
А, может, договорнячок-с???
Как там РФС сказало, что преимущество (если примут решение оставить количество команд в РПЛ на том же уровне) будет у команды РПЛ, занявшей место ВЫШЕ в турнирной таблице.
По любому в этом случае нижегородцы остаются в РПЛ. поскольку в турнирной таблице они ВЫШЕ Ахмата, который сегодня ещё только будет играть.
Что, Гончаренко и Ко получили "инсайдерскую информацию"?
))

Зря Пари НН в этом матче одели свою ТРАДИЦИОННУЮ форму.
Лучше бы, как в первом матче в Сочи, одолжить у сочинцев БГ- комплекты, потому что - СЧАСТЛИВЫЕ! ))
эльхан 70
эльхан 70
вчера в 19:20
договорняк..было всё очевидно))))..
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:19
Нет, здесь немного по другому.
Одни хотели, а другим похрен было.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 19:19
В итоге НН останется, займёт место Химок
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:16
После первого матча писал, что два года подряд "НН2 в стыках выигрывал в гостях и проигрывал дома. И третий разз снаряд попал в одну и ту же воронку. Только теперь из нее выбраться поможет только решение бюро исполкома РФС. Ну а по матчу, то в начале второго тайма Карапузову для полного счастья нужно было попасть в угол собственных ворот, дабы окончательно отмести все сомнения в итоговом результате, да и еще два убойных момента южане реализовали, так что в концовке им пришлось понервничать. Отжигал комментатор (тайм второй, примерно): "Игра напряженная настолько, что Гоцук может позволить завязать себе шнурки." На трибуне был баннер "Забивайте, побеждайте, бейтесь за Нижний". Футболисты видать увидели и проиграли безвольно, бесхарактерно и безнадежно. Резюмируя: болельщиков "Сочи" с победой и выходом в РПЛ. Футболистам "Оренбурга" можно гораздо спокойнее отдыхать условно на пляжах экзотических островов и готовится к играм в лучшей Лиге Мира. Для "Ахмата" скоро начнется матч жизни. Ну а ВМГ ( если оставят после такой игры ) и Ко ждать решения по замене "Химок". Как-то так с моей колокольни.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:16, ред.
Матч как укор РПЛ, РФС.
Ну нельзя заранее было такое делать.
НН вместо того, что бы рвать и метать, для того, что бы остаться в РПЛ, последние минуты вяло и непонятно куда пинали мяч.
А зачем напрягаться если заранее знаешь, что при любом раскладе остаёшься.
Судья дабавил 5 минут из которых максимум играли две и то с натяжкой.
В любом другом случае судья ещё бы дабавил, а тут было и так всё понятно.
К Сочи притензий нет, они сделали, что от них ждали, а вот к РПЛ и НН есть вопросы.

Не удивлюсь если Гончаренко сам подаст в отставку.
Во во время матча у него было удивлённое лицо, он не понимал, что происходит.
Думаю надо подключать полиграф... по крайней мере подозрения есть и в этом виноваты сами игроки НН.
Capral
Capral
вчера в 19:12
Вот так, мало того, что заняли место Черноморца самым омерзительным образом, так еще и вышли в ПЛ. Но Нижний и сам виноват. После победы в гостях, проиграть у себя- непозвалительно!!!
nubom
nubom
вчера в 19:12
Год смотрели на пустые трибуны Химок, теперь будем год наблюдать пустые трибуны Сочи. Интересно, кому все это нужно? Судороги РПЛ продолжаются…
9atqca3we6ft
9atqca3we6ft
вчера в 19:10
Полная неожиданность, Нижний Н тогда в топку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:09
Больше хотел Ротенберг - хозяин Сочи. Для этого, он не дал разрешения играть Черноморцу, выбил фактически их их стыков. Занял их место, а с НН договорились, т.к. Сочи выходит, а НН занимает место Химок. Все довольны, все смеются. Позорище!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:07
Спектакль разыграли классно! Теперь Сочи выходит(чего и добивались) НН остается вместо Химок, а Урал и Ахмат бодаются. НН конечно этот расклад был сообщен, они и не упирались. Вот она сущность (гнилая) нашего футбола. Договорняки кругом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:06
Кто больше хотел тот и большего добился. Сочи с возвращением....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:04
А что здесь можно сказать?
Ни че го!)
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