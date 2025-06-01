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ЦСКА сравнялся с «Локомотивом» по числу трофеев Кубка России

вчера, 20:50
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

На стадионе «Лужники» состоялся Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом». Основное время матча завершилось вничью — 0:0, и судьба трофея решалась в серии пенальти, где армейцы оказались точнее — 4:3.

Для ЦСКА этот Кубок России стал уже девятым в истории клуба (победы в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023 и теперь 2025 годах).

По этому показателю армейцы сравнялись с «Локомотивом», который до этого считался рекордсменом турнира с девятью кубками (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:54
В следующем сезоне надо перегнать.....
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 22:51
Как в другой теме написал - в ЦСКА вовремя взяли Николича, этот человек с Локомотивом за два сезона взял 2 и 3 место в чемпионате и выиграл кубок России, но видимо не угоден был и убрали. в ЦСКА сразу третье место и кубок - праздник, а из Локомотива уволили после такого результата, смешно?)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:15
Догнали, теперь задача перегнать, Удачи ЦСКА.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:06
Погоня удалась ! )))
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:56
Судя по всему перегонят скоро. В нынешнем ЛОКО, руководству не интересны трофеи.
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