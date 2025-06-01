ЦСКА сравнялся с «Локомотивом» по числу трофеев Кубка России

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вчера, 20:50

На стадионе «Лужники» состоялся Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом». Основное время матча завершилось вничью — 0:0, и судьба трофея решалась в серии пенальти, где армейцы оказались точнее — 4:3.

Для ЦСКА этот Кубок России стал уже девятым в истории клуба (победы в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023 и теперь 2025 годах).

По этому показателю армейцы сравнялись с «Локомотивом», который до этого считался рекордсменом турнира с девятью кубками (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).