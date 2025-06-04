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Владелец клуба третьей лиги Англии извинился за долги по зарплате

сегодня, 11:30

Английская футбольная лига заявила, что «Шеффилд Уэнсдей» был обвинён в многочисленных нарушениях правил EFL, касающихся платёжных обязательств.

Владелец клуба Дейфон Чансири также обвиняется в том, что из-за него «совы» нарушили правила, несмотря на своё обязательство финансировать денежные потребности команды.

Все обвинения связаны с тем, что игроки вовремя и в полном объёме не получили зарплату за март и май 2025 года.

В команде уже ответили, что занимаются решением вопроса о невыплаченной зарплате за май, а также отметили, что владелец искренне извиняется перед всеми игроками, тренерами и персоналом, которых коснулась проблема, а также теми, кто связан с клубом.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:44
Извинения штука приятная, но долги хорошо бы вернуть...
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