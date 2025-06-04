Стало известно, сколько Вирц будет получать в «Ливерпуле»

В случае перехода в «Ливерпуль» полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц будет получать 20 — 22 миллиона евро в год (примерно 335 тысяч фунтов стерлингов в неделю). Сообщается, что «Бавария» предлагала игроку большую зарплату.
Что касается, самого трансфера Вирца из «Байера» в «Ливерпуль», то тут нет ничего нового. Леверкузенцы ожидают выручить за игрока 150 миллионов евро, предложение «мерсисайдцев» на данный момент составляет чуть более 130 миллионов евро. Однако никто из официальных лиц не сомневается, что данный переход состоится и станет самым дорогим в истории английского футбола.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет перехватить полузащитника «Лиона» Райана Шерки у «Манчестер Сити».
ибо у Байера есть 3 варианта:
- продать в Ливерпуль за хорошие деньги, даже 130 млн слишком много.
мы видели матч Ливерпуль - Байер. 4-0, и Вирц не впечатлил мягко говоря.
- продать в Баварию за меньшие деньги и усилить ненавистного соперника -- очень плохой вариант.
- оставить его на год в Байкре, а потом продать за еще меньшие деньги -- худший вариант для всех сторон.
ибо у Байера есть 3 варианта:
- продать в Ливерпуль за хорошие деньги, даже 130 млн слишком много.
мы видели матч Ливерпуль - Байер. 4-0, и Вирц не впечатлил мягко говоря.
- продать в Баварию за меньшие деньги и усилить ненавистного соперника -- очень плохой вариант.
- оставить его на год в Байкре, а потом продать за еще меньшие деньги -- худший вариант для всех сторон.
иначе Бавария подключит все ресурсы немецкого футбольного союза и медиа,
и будет давить 24 часа в сутки на Вирца, чтоб он передумал и остался в Германии. не успели.
сегодня Германия - Португалия.
иначе Бавария подключит все ресурсы немецкого футбольного союза и медиа,
и будет давить 24 часа в сутки на Вирца, чтоб он передумал и остался в Германии. не успели.
сегодня Германия - Португалия.