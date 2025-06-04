Стало известно, сколько Вирц будет получать в «Ливерпуле»

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сегодня, 10:08

В случае перехода в «Ливерпуль» полузащитник «Байера» и сборной Германии будет получать 20 — 22 миллиона евро в год (примерно 335 тысяч фунтов стерлингов в неделю). Сообщается, что «Бавария» предлагала игроку большую зарплату.

Что касается, самого трансфера Вирца из «Байера» в «Ливерпуль», то тут нет ничего нового. Леверкузенцы ожидают выручить за игрока 150 миллионов евро, предложение «мерсисайдцев» на данный момент составляет чуть более 130 миллионов евро. Однако никто из официальных лиц не сомневается, что данный переход состоится и станет самым дорогим в истории английского футбола.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет перехватить полузащитника «Лиона» Райана Шерки у «Манчестер Сити».