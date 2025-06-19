Агент Кисляка: «Матвей говорит, что если и уходить, то только в Европу»

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, высказался по поводу информации об интересе «Фенербахче» к игроку.
Скажу так: Кисляк, наряду с Батраковым, на сегодняшний день — самый востребованный и обсуждаемый футболист. То, что есть интерес из Европы, отрицать не буду. Какие страны? Давайте дождёмся каких-то официальных заявлений.
В России он, кроме ЦСКА, никуда не хочет. Хочет в Европу. Не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените». Говорит, что если уходить — то только в Европу.
Так, как повезло Захаряну с отъездом, далеко не всем везёт, даже, действительно талантливым молодым футболистам...
Так, как повезло Захаряну с отъездом, далеко не всем везёт, даже, действительно талантливым молодым футболистам...