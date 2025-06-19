Агент Кисляка: «Матвей говорит, что если и уходить, то только в Европу»

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА , высказался по поводу информации об интересе «Фенербахче» к игроку.

Скажу так: Кисляк, наряду с Батраковым, на сегодняшний день — самый востребованный и обсуждаемый футболист. То, что есть интерес из Европы, отрицать не буду. Какие страны? Давайте дождёмся каких-то официальных заявлений.