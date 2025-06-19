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Агент Кисляка: «Матвей говорит, что если и уходить, то только в Европу»

вчера, 09:38

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, высказался по поводу информации об интересе «Фенербахче» к игроку.

Скажу так: Кисляк, наряду с Батраковым, на сегодняшний день — самый востребованный и обсуждаемый футболист. То, что есть интерес из Европы, отрицать не буду. Какие страны? Давайте дождёмся каких-то официальных заявлений.

В России он, кроме ЦСКА, никуда не хочет. Хочет в Европу. Не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените». Говорит, что если уходить — то только в Европу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:02
Агент Маньяков и этим всё сказано.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:08
Матвей дал понять, что кроме ЦСКА в РПЛ он нигде играть не собирается. а за бугор ему ехать рановато, больше игр, больше цена.
112910415
112910415
вчера в 11:07
остаться и упорно работать !
всё прочее - от лукавого !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:54
Кисляк ещё ничего не сделал, чтобы о нём так много говорили... Да, он талантливый игрок, но не более. Талант ещё надо реализовать, а Матвей уже пытается вести себя, как большая звезда. Какая у чёрту заграница? Жаль, если молодой человек пойдёт по ложному пути.. Ему сейчас нужно думать только о футболе и усердно трудиться на поле. Мне почему-то вспомнился Илья Кутепов.
Capral
Capral
вчера в 10:32
Ненормальная ситуация складывается в российском футболе: как только появляется способный молодой игрок, тут же начинаются разговоры об его возможном отъезде в Европу. В Динамо сразу поставили огромные отступные для европейских клубов за Гладышева, хотя парень только на пути в большой футбол и никто еще из Европы им не интересовался. Файзуллаев стремительно ворвался в ПЛ, но потом сник. Батраков, в первой части прошлого сезона громко заявил о себе, после чего наступил определенный спад. Сейчас Кисляка втягивают в подобную тему. Каждый из перечисленных мною игроков- талантлив по своему, но зачем так рано определять пацанам их европейское будущее?
Так, как повезло Захаряну с отъездом, далеко не всем везёт, даже, действительно талантливым молодым футболистам...
5cdz7jv44guq
5cdz7jv44guq
вчера в 10:26
Матвей еще в России ничего не показал, а уже в Европу собрался, наверное, к Захаряну.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:54
Если уходить то только в Европу и в уме поди думает, а если в Европу то только в ПСЖ, Барсу, МС...))
b5axgaz9j8rw
b5axgaz9j8rw
вчера в 09:44
Рано об этом думать, надо играть успешно дома!
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