Гендиректор «Пари НН» рассказал, почему матч с «Локо» проведут в Грозном

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о причинах, по которым матч 3-го тура РПЛ против «Локомотива» пройдет в Грозном. Игра состоится 2 августа.

Мы ждём получение разрешительной документации для «Мордовия Арена» и пока играем на резервных стадионах во время ремонта. Хотим, чтобы этот период был коротким, чтобы скорее вернуться домой. Перед матчем с «Локомотивом» в Грозном команда будет на юге, а за два дня — сыграем с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Для нас важна была логистика и экономика — всё должно быть рядом.