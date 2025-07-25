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Гендиректор «Пари НН» рассказал, почему матч с «Локо» проведут в Грозном

вчера, 11:24
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив02.08.2025 в 15:30 Не начался

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о причинах, по которым матч 3-го тура РПЛ против «Локомотива» пройдет в Грозном. Игра состоится 2 августа.

Мы ждём получение разрешительной документации для «Мордовия Арена» и пока играем на резервных стадионах во время ремонта. Хотим, чтобы этот период был коротким, чтобы скорее вернуться домой. Перед матчем с «Локомотивом» в Грозном команда будет на юге, а за два дня — сыграем с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Для нас важна была логистика и экономика — всё должно быть рядом.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:55
По логике некоторых,что оставляют комменты не нужна.Типа Локо мелочно себя ведет.А с чего это они должны нести расходы,это Локо нужно?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:48, ред.
Надо сказать большое спасибо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, но Гусейнов безропотно умалчивает...
Он своим волевым решением отдал стадион под выставку «Росатома», пнул команду региона на скитание.
Но и Пари НН с РФС тоже отличились... как можно было регистрировать резервный стадион, который полностью не отвечает РПЛ?
Да ладно бы поле было плохое, но в Мордовии еще не успели сертифицировать систему идентификации болельщиков (СИБ), хотя оборудование уже стоит, ну и ещё куча мелких проблем.
Да и как я понял, что Пари НН нарушил все сроки замены стадиона и им еще в матче первого тура должны были засчитать техническое поражение, но опять меняем регламент по ходу действии...
Короче, никогда такого не было и вот опять!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:42
Этот директор чудак на букву М тянет за собой и весь клуб...
adekvat
adekvat
вчера в 12:22
А соперникам не нужна экономия? Хитрюги.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:43
"Всё должно быть рядом" - Интересно а о чём думали до начала сезона ?)
76qhr39rty7p
76qhr39rty7p
вчера в 11:43
Зачем такие команды в РПЛ, они создают проблемы другим клубам?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:38
Они не этическим путем,через Удальцова и Кокшарова уводят у нас игрока,а потом просят стадион.Вот в последний момент,как они сделали откажите им.
Гость
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