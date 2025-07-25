Гендиректор «Пари НН» рассказал, почему матч с «Локо» проведут в Грозном

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о причинах, по которым матч 3-го тура РПЛ против «Локомотива» пройдет в Грозном. Игра состоится 2 августа.
Мы ждём получение разрешительной документации для «Мордовия Арена» и пока играем на резервных стадионах во время ремонта. Хотим, чтобы этот период был коротким, чтобы скорее вернуться домой. Перед матчем с «Локомотивом» в Грозном команда будет на юге, а за два дня — сыграем с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Для нас важна была логистика и экономика — всё должно быть рядом.
Он своим волевым решением отдал стадион под выставку «Росатома», пнул команду региона на скитание.
Но и Пари НН с РФС тоже отличились... как можно было регистрировать резервный стадион, который полностью не отвечает РПЛ?
Да ладно бы поле было плохое, но в Мордовии еще не успели сертифицировать систему идентификации болельщиков (СИБ), хотя оборудование уже стоит, ну и ещё куча мелких проблем.
Да и как я понял, что Пари НН нарушил все сроки замены стадиона и им еще в матче первого тура должны были засчитать техническое поражение, но опять меняем регламент по ходу действии...
Короче, никогда такого не было и вот опять!!!
Он своим волевым решением отдал стадион под выставку «Росатома», пнул команду региона на скитание.
Но и Пари НН с РФС тоже отличились... как можно было регистрировать резервный стадион, который полностью не отвечает РПЛ?
Да ладно бы поле было плохое, но в Мордовии еще не успели сертифицировать систему идентификации болельщиков (СИБ), хотя оборудование уже стоит, ну и ещё куча мелких проблем.
Да и как я понял, что Пари НН нарушил все сроки замены стадиона и им еще в матче первого тура должны были засчитать техническое поражение, но опять меняем регламент по ходу действии...
Короче, никогда такого не было и вот опять!!!