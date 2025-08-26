Стало известно расписание третьего раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал расписание третьего раунда Пути регионов Кубка России 2025/26.
9 сентября (вторник)
16:30. «Астрахань» – «Легион» (Махачкала)
10 сентября (среда)
14:00. «Темп» (Барнаул) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
14:30. «Космос» (Долгопрудный) – «Велес» (Москва)
16:00. «Зенит Пенза» – «Волгарь» (Астрахань)
16:00. «Волна» (Нижний Новгород) – «Тюмень»
16:00. «ПСК» (Динская) – «Динамо Ставрополь»
17:00. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Череповец»
17:00. «Текстильщик» (Иваново) – «Динамо Вологда»
17:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Кубань-Холдинг» (Павловская)
18:00. «Фанком» (Киров) – «Химик» (Дзержинск)
19:30. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) – «Спартак-Тамбов»
11 сентября (четверг)
12:00. «Иркутск» – «КДВ» (Томск)
17:00. «Амкал» (Москва) – «Салют Белгород»
19:30. «Леон Сатурн» (Раменское) – «БроукБойз» (Одинцово)
В расписании указано московское время.
Прямые трансляции всех игр турнира можно увидеть на сайте «Матч ТВ».