 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Кубок 2025/2026

Стало известно расписание третьего раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 16:08

Российский футбольный союз опубликовал расписание третьего раунда Пути регионов Кубка России 2025/26.

9 сентября (вторник)

16:30. «Астрахань» – «Легион» (Махачкала)

10 сентября (среда)

14:00. «Темп» (Барнаул) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

14:30. «Космос» (Долгопрудный) – «Велес» (Москва)

16:00. «Зенит Пенза» – «Волгарь» (Астрахань)

16:00. «Волна» (Нижний Новгород) – «Тюмень»

16:00. «ПСК» (Динская) – «Динамо Ставрополь»

17:00. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Череповец»

17:00. «Текстильщик» (Иваново) – «Динамо Вологда»

17:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Кубань-Холдинг» (Павловская)

18:00. «Фанком» (Киров) – «Химик» (Дзержинск)

19:30. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) – «Спартак-Тамбов»

11 сентября (четверг)

12:00. «Иркутск» – «КДВ» (Томск)

17:00. «Амкал» (Москва) – «Салют Белгород»

19:30. «Леон Сатурн» (Раменское) – «БроукБойз» (Одинцово)

В расписании указано московское время.

Прямые трансляции всех игр турнира можно увидеть на сайте «Матч ТВ».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: rfs.ru
ОфициальноМолодёжная сборная России впервые с 2021 года сыграет дома
Вчера, 08:51
Официально«Спартак» проведёт товарищеский матч с лидером чемпионата Беларуси
25 августа
СлухиМолодёжная сборная России сыграет со сверстниками из Саудовской Аравии
22 августа
Анчелотти считает, что топ-лиги нужно сократить до 18 команд
22 августа
Аргентина может сыграть товарищеский матч с Россией, но уже не в этом году
17 августа
Тренер «Мальорки» возмутился решением о проведении матча «Барселоны» в США
16 августа
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 